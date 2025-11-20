Copa del Rey: Un partido que marca un antes y un después en el Virgili Cádiz

El mosaico en la grada principal que se encontró el conjunto 'panadero' a su salida a la pista.

El partido del Club Deportivo Virgili Cádiz frente al Barcelona, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, no solo llenó el Ciudad de Cádiz: también arrasó en la televisión.

La retransmisión en directo de Onda Cádiz TV superó las 180.000 visualizaciones entre todos sus canales, una cifra que deja incluso atrás la audiencia de algunos partidos de Primera División de fútbol emitidos en España. Y todo ello sin contar los datos de audiencia de CAT3 de TV3 en Cataluña, donde el Barça tiene también un amplio seguimiento.

Según las cifras publicadas por Onda Cádiz RTV, en la TDT el choque reunió a cerca de 28.000 espectadores, mientras que el directo en YouTube superó las 14.000 visualizaciones y el streaming a través de www.ondacadiz.es sumó otras 5.000. Pero la fiesta también se vivió en redes: las publicaciones de Onda Cádiz en X, Facebook e Instagram alcanzaron los 32.500 impactos.

El seguimiento confirma que lo vivido el pasado martes fue mucho más que un partido. Cádiz se enganchó al sueño del Virgili Cádiz, dentro y fuera del pabellón.

Onda Cádiz TV agradeció "el respaldo mostrado por toda la audiencia", orgullosa de haber llevado a las casas un evento que ya es historia del deporte local. La retransmisión contó con numerosos medios técnicos y una producción muy cuidada, con planos desde distintos puntos del pabellón, directos desde los vestuarios del Virgili Cádiz y del Barça antes del encuentro, e intervenciones y entrevistas tanto en la previa como al finalizar el encuentro.

El duelo copero, con 1.702 personas en las gradas y miles más pegadas a la pantalla, demostró que el fútbol sala gaditano puede mover masas. Una cita redonda, dentro y fuera de la pista.

La cita dejó un mosaico enorme en la grada principal a la salida de los equipos, la mejor muestra de esa histórica afición gaditana por el fútbol sala.

También pasó a la historia el enorme partido del portero 'panadero' Hilario, uno de los grandes protagonistas. Y, hablando de porteros, el regalo que se llevó el juvenil Javi Martos, que no olvidará jamás: la camiseta de Dídac Plana, capitán del Barça y portero de la selección española.

El equipo 'panadero' vuelve la mirada al objetivo en la Liga

Finalizada la histórica cita de la Copa del Rey, el Virgili Cádiz vuelve a mirar a la Liga (grupo 5 de Segunda B) porque este sábado (17:30 horas) tendrá una cita muy exigente en la cancha del SIMA Granada, un rival con el que iguala a puntos en la tercera posición.

El encuentro será muy complicado y el conjunto ‘panadero’ tiene que recuperar después de jugar el martes contra el Barcelona, con el desgaste que significó ese duelo. El Virgili aspira esta campaña a moverse por las posiciones altas que permitan disputar la fase de ascenso a Segunda División.