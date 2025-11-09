El Conil viaja a Córdoba y el Chiclana recibe al Tomares

Los conileños celebran uno de los goles en el derbi del pasado fin de semana.

Salida complicada para el Conil en la décima jornada, ya que visita este domingo al Córdoba B (12:00 horas) que es uno de los equipos que se mueve por la zona alta de la tabla clasificatoria.

Los conileños vienen de dos triunfos consecutivos como local (2-0 al Tomares y al Chiclana CF), por lo que han cogido aire a efectos clasificatorios y una alta dosis de confianza.

En cuanto al Chiclana CF, tiene este domingo (12:00 horas) una cita clave como local ante el Tomares, un rival en zona de descenso, para recuperar sensaciones en la misma medida que precisa recuperar jugadores. Las bajas están siendo todo un lastre para Alfonso Cortijo, que ve como Juanito Argudo -el gran capitán- entra en la enfermería, aunque sale de ella Dani Guerrero.

La lista de convocados del Chiclana CF es la siguiente: Brian, Óscar, Samuel, Cubero, Viciana, Jaime, Sergio Alba, Javi Pérez, Mawi, Dani Guerrero, Maqueda, Pecci, Lacida, Joel, Ángel Martínez, Carri, Natera, Álex Bernal, Marcos Herrera y Narváez.