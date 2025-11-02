Victoria justa del Conil sobre el Chiclana CF (2-0)

El Conil CF se quedó con los tres puntos en el derbi contra el Chiclana CF porque simplemente fue mejor a su oponente, sobre todo en la primera parte. Los amarillos hicieron los dos goles antes del descanso para poner tierra de por medio y saber posteriormente cómo jugar este tipo de encuentros. Los chiclaneros estuvieron mal en el primer acto y con alguna mejoría en el segundo, si bien siguen acusando las bajas y la falta de gol.

Después de unos minutos de tanteo y respeto, pronto se vio que el equipo de Jesús Barbadilla 'Jesule' estaba en el verde del Pérez Ureba con una velocidad más. Los de casa tenían ganas de agradar a los suyos y de evitar tener que 'navegar' con aguas adversas en forma de un gol del rival.

Para que no hubiera lugar a eso, Cristian Orihuela fue el primero en abrir la cuenta y llevar el delirio al amplio sector de seguidores conileños que acudieron al Pérez Ureba. No mostraba un talante conformista el conjunto de casa, de ahí a que antes del descanso ampliara la renta por medio de Carlos Cuenca.

Tras el paso por vestuarios, Alfonso Cortijo hizo un cambio, mientras que Jesule optó por esperar el desarrollo del juego. Es cierto que el Chiclana CF tuvo algo de mejoría y mayor personalidad para evitar que el adversario llegara fácil a las inmediaciones de Brian Jaén, pero la realidad es que no era suficiente para dar mayor emoción al derbi en forma de un gol.

Los males de los visitantes fueron en aumento con la lesión de Dani Guerrero, que golpeaba en un carrusel de bajas que está sacudiendo al equipo. No pudo el Chiclana CF y el 2-0 fue inamovible.

FICHA TÉCNICA

Conil (2): Álex Navas, David Gómez, Ezequiel, Galafate, Ramón, Óscar Oliva, Cristian Orihuela, Carlos Cuenca (Mario, 80'), Beli (Cuervi, 80'), Pepe (Tino Mendoza, 74') y Saúl Romero (José Cruz, 70').

Chiclana CF (0): Brian Jaén, Samuel (Lacida, 64'), Viciana, Marcos Herrera, Antonio (José, 46'), Juanito Argudo, Javi Pérez, Maqueda, Carri, Sergio Alba y Dani Guerrero (Ale Bernal, 55').

Goles: 1-0 (29') Cristian Orihuela. 2-0 (42') Carlos Cuenca.

Árbitro: Torrano López. Expulsó al conileño José Cruz (70') y al entrenador Jesule. Amonestó a los locales Ezequiel, Beli y Tino Mendoza, y a los visitantes Viciana, Marcos Herrera, Javi Pérez, Sergio Alba y Ale Bernal.

Incidencias: Partido del grupo X de Tercera. Pérez Ureba, donde se registró un buen ambiente.