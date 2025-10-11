El Conil, a refrendar la mejoría como local

El Conil CF se reencuentra este domingo en el Pérez Ureba con sus aficionados para recibir al CD Utrera (12:00 horas), uno de los 'gallitos' del grupo que todavía no ha despertado esta temporada y que, al igual que los conileños, se mueve en posiciones incómodas. Los dos conjuntos suman cuatro puntos después de cinco jornadas.

El equipo de Jesús Barbadilla 'Jesule' tiene la autoestima reforzada después de obtener en Dos Hermanas el primer triunfo del curso; una remontada que ha relanzado las opciones y la esperanza de vivir un año tranquilo. El arranque del equipo empezaba a generar cierta preocupación hasta que en Dos Hermanas cambiaron las cosas.

El encuentro de este domingo tiene la dificultad de tener enfrente a un rival que hace poco militaba en Segunda Federación y que está pensado para retos importantes, si bien los jandeños se sienten capacitados para retener los puntos como local y poder dar un salto significativo en la tabla clasificatoria.

Uno de los aspectos fundamentales del Conil pasa por corregir sus problemas defensivos, ya que es el segundo equipo del grupo décimo de Tercera, junto al Tomares, que más veces ha recogido el balón de su portería (nueve). Aspirar a otro triunfo pasa por mostrar mayor contundencia y seguridad en el trabajo ante la propia portería.