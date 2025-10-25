El Conil pretende hacerse fuerte en su campo

Partido de gran importancia el que tiene este domingo, 26 de octubre (12:00 horas), el Conil CF en el campo José Antonio Pérez Ureba. Llega el Tomares, llamado a ser un rival directo para poner tierra de por medio con las posiciones más comprometidas, y es el primero de los dos encuentros que de forma consecutiva disputará como local, siendo el segundo un apasionante Conil-Chiclana CF.

El conjunto de Jesús Barbadilla 'Jesule' viene del mal sabor de boca que dejó la derrota en el feudo del Atlético Central (2-0) porque encajó dos goles casi seguidos en el tramo final de la primera parte que le condicionó para el resto del choque

Pero lo sucedido en Alcalá de Guadaíra es agua pasada y los amarillos se centran en ponerse cara a cara con un adversario de 'su misma Liga'. Un enemigo con una situación similar en la tabla clasificatoria y unos puntos en juego que serán oro puro para el que sea capaz de sumar los tres.

Uno de los aspectos que el equipo conileño debe ir corrigiendo afecta a los goles encajados, 13 después de siete jornadas. Es el segundo equipo más goleado del grupo X por detrás del Coria, que ha recibido 16.