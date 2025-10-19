El Conil CF sucumbe ante el poderío del Atlético Central (2-0)

Punto y final a la buena racha del Conil, que en Alcalá de Guadaíra vio como se acababa una buena dinámica de resultados por culpa del potencial de uno de los mejores equipos del grupo X de Tercera Federación. El Atlético Central, con muchos jugadores expertos que han actuado en superior categoría, hizo sus dos goles en apenas siete minutos y la cuesta arriba para los conileños fue muy dura a pesar de que compitieron bien.

Quizás los primeros 20 minutos del Conil fueron lo mejor del equipo jandeño en esta salida y permitieron albergar esperanzas para dar la sorpresa en este campo, pero realmente todo se vino abajo en el tramo final del primer periodo por errores que debe corregir. Silvio anotó el 1-0 en el minuto 37, y sin tiempo para albergar alguna reacción, Gabi Lorente puso rúbrica al segundo en el 44'.

Con toda la segunda parte por disputar, el 2-0 era un muro demasiado alto para el equipo de Jesule en su objetivo por meterse en el encuentro. No obstante, los amarillos no dejaron de competir y buscaron ese gol que diera emoción al choque. Sin embargo, la mayor calidad y, sobre todo, experiencia del Atlético Central acabó por imponerse en el Estadio Ciudad de Alcala.

La próxima jornada el Conil recibirá en el Pérez Ureba al Tomares, un adversario directo en la pelea por la permanencia, con lo que los puntos tendrán un gran valor a pesar de tratarse de esta altura inicial de temporada.