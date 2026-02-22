Un Conil con criterio sale airoso de Utrera (0-1)

El Conil CF hizo los deberes en Utrera (0-1), donde obtuvo una de esas victorias que confirman que está en el camino para que el final de temporada esté por encima de lo deseado. El equipo amarillo tuvo la gran virtud de esperar su momento en un encuentro que tuvo que madurar siempre bajo la mejor interpretación.

En el San Juan Bosco se asistió a un choque de pocas ocasiones, cierto respeto en el juego y un trabajo defensivo de los conileños en la prmera parte que fue de la mano con la pérdida de pocos balones. Todo ello hizo más fuerte al conjunto de Jesús Barbadilla 'Jesule' porque la interpretación era la adecuada.

Y cuando todas esas cosas se hacen bien y se sabe manejar la ansiedad de un rival con el agua al cuello por culpa del descenso, llegó el golpe definitivo como hizo Saúl al inicio de la segunda parte con un gol que se tradujo en el premio de los tres puntos.

Si antes del 0-1 el Conil ya estuvo haciendo las cosas bien, ni qué decir posteriormente porque mantuvo el juego en el punto que más le interesaba para que la ventaja en el marcador no se perdiera.

Con este triunfo el equipo de Jesule alcanza los 33 puntos, 14 por encima de la zona de descenso y a solo tres de los puestos de play-off, lo que pone de relieve lo bien que están haciendo las cosas los del Pérez Ureba.