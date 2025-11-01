Conil-Chiclana CF, un derbi que levanta pasiones

La novena jornada de Liga se presenta en el grupo X de Tercera Federación con un atractivo Conil-Chiclana CF, que este domingo miden sus fuerzas, a partir de las cinco de la tarde, en el Pérez Ureba. La igualdad clasificatoria es absoluta entre ambos conjuntos -un punto más el equipo chiclanero-, por lo que es una incógnita dar a uno de los dos como favorito a pesar de que los conileños juegan como locales.

La semana ha sdo bien diferente para los amarillos y los blancos. El equipo que dirige Jesús Barbadilla 'Jesule' viene de vencer 2-0 al Tomares, un rival directo en la pelea por no estar en la zona alta. El Conil jugó un partido muy inteligente y supo desde el principio la importancia de evitar un tropiezo contra ese rival. Es la mejor carta de presentación a la espera del duelo provincial.

En cuanto al Chiclana CF, Alfonso Cortijo ha tenido días de hacerle ver al grupo la necesidad de pasar página tras la derrota ante el Atlético Central (0-2). El equipo de Alcalá de Guadaíra fue mejor que su rival y se llevó de forma merecida los puntos del Campo Municipal de Deportes.

Los blancos tratarán de curar sus penas en el Pérez Ureba, mostrar su potencial y encontrar la forma de hacer daño a un Conil que sufre con los goles encajados a pesar de la última portería a cero.

El ambiente está garantizado en las gradas del feudo conileño porque serán muchos los chiclaneros que se desplacen a Conil para presencia un derbi que es todo un clásico en Tercera y otras categorías del balompié provincial.