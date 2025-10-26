Victoria muy valiosa del Conil sobre el Tomares (2-0)

El Conil CF sabía lo que tenía en juego esta jornada y no dejó pasar la oportunidad de hacerse con un triunfo sobre el Tomares (2-0) que tiene un valor superior a los tres puntos. El equipo de Jesús Barbadilla 'Jesule' fue decidido a no dejar escapar una cita que le da fuerzas, mucho aire, calma a efectos clasificatorios y la seguridad por cómo se está trabajando.

Los propietarios del campo tenían claro que no podían salir a dar concesiones a un rival que si hubiese marcado antes habría montado la 'muralla china' ante su portería. Por eso planteó el choque desde la seguridad de dar pasos en firme aunque con un avance pausado. Realmente se puso interesante el primer periodo cuando se aproximaba al tramo final. Y fue así porque Beli abrió la cuenta ante el delirio de los seguidores, sabedores de lo que significaba esa ventaja. Pero es que aún se saboreaba y vitoreaba ese tanto en el graderío cuando Saúl asestaba otro golpe al Tomares en forma de gol que cerraba el mejor primer tiempo posible.

El regreso de vestuarios para seguir con la segunda mitad mantuvo la tónica y trajo los primeros cambios en el equipo sevillano, tratando de revolucionar el once para que un gol le metiera en el encuentro. Jesule, por su parte, mantuvo a los elegidos desde el principio y aguardó al ecuador de este segundo periodo para mover piezas y oxigenar a sus pupilos.

Cuando el Tomares asumió riesgos y dejó espacios, el Conil tuvo la ocasión de hacer daño para elevar el marcador al concepto de goleada. La defensa y el portero del Tomares tuvieron que hacer frente a ese peligro recuperando el sitio y cerrando filas en ocasiones en inferioridad.

No hubo lugar a la remontada ni a que los locales ampliaran la cuenta y el 2-0 campeaba de forma justa en el Pérez Ureba, donde todos se fueron satisfechos con la victoria y lo que significa esta para un Conil que pretende 'navegar' en aguas tranquilas que le mantengan lejos de los puestos comprometidos de la clasificación.

El próximo fin de semana el Conil repite en casa, esta vez para hacer frente a un apasionante derbi provincial contra un Chiclana CF al que, en caso de triunfo, puede superar en la tabla.

FICHA TÉCNICA

Conil (2): Álex Navas, Melli, Ezequiel, Ramón (David Ramírez, 75'), Víctor Olmo, Óscar Oliva, Cristian Orihuela, Beli (José Cruz, 75'), Carlos Cuenca (Mario Sánchez, 83'), Pepe (Cuervi, 66') y Saúl (David Gómez, 75'),

Tomares (0): Carmona, Marcos, José Rufo, Vega (Doblado, 72'), Guille (Moya, 83'), Pulet (Iván, 51'), Leo, Manuel León, Gordillo (Sergio, 51'), Vela y Pablo (Fran, 72').

Goles: 1-0 (34') Beli. 2-0 (38') Saúl.

Árbitro: Varea Torralba (malagueño). Amonestó al local Víctor Olmo y a los visitantes Leo, Manuel León, Pablo e Iván.

Incidencias: Octava jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación. Campo Pérez Ureba.