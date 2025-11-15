El Conil cae ante el Ceuta B en un duelo bronco (2-0)

El Conil Club de Fútbol cayó por 0-2 ante el Ceuta B en un partido condicionado por las inclemencias del tiempo y con un final feo debido a que cuatro jugadores –uno local y tres visitantes– fueron expulsados.

Poco pudieron hacer en este choque los pupilos de Jesule Barbadilla, ya que pronto se vieron por detrás en el marcador. Fue en el minuto 11 cuando Paco Fernández abrió la lata. El golpe fue muy duro para los locales, que lo intentaron durante todo el encuentro.

Justo antes del descanso, el colegiado tuvo que enseñar la primera roja directa. Esta la vio el visitante Curro, que se encontraba en el banquillo.

El conjunto conileño consiguió mantener sus opciones casi intactas hasta bien entrada la segunda parte, poniendo Gámez la sentencia en el marcador en el 71’.

A partir de ahí, los ánimos comenzaron a caldearse. En el minuto 82, el local Diego Melli y el visitante Jorge Bote fueron expulsados. Siete minutos más tarde, fue el ceutí Gámez el que vio el camino de los vestuarios antes de tiempo.