Valioso punto del Conil en Córdoba (1-1)

Buen partido y mejor punto para el Conil Club de Fútbol, que dio una cara más que agradable en el feudo del Córdoba B y acumuló méritos para algo más que el 1-1 final. Los amarillos estuvieron fuertes de mente cuando se vieron pronto con el marcador en contra y tiraron de madurez, a pesar de su juventud, para igualar el marcador e ir a por el triunfo.

El partido empezó mal para los visitantes porque a los once minutos se vieron con un gol en contra, obra de Dani González, que fue un golpe inesperado del que debía levantarse. Y así fue como empezó a salir la mejor versión del equipo que dirige Jesús Barbadilla 'Jesule', que se fue haciendo fuerte frente a la adversidad.

Aunque el gol de la igualada, obra de Pepe, llegó en el minuto 41, el Conil cargó con criterio e insistencia contra la portería de Damián Quintana. Tanto fue así que sufrió la anulación de dos tantos que generaron polémica y malestar porque podían haber dado el premio completo en la ciudad deportiva cordobesista.

Tras el paso por vestuarios, el choque pasó a ser más equilibrado y el dominio y los ataques estuvieron repartidos. No hubo goles y por las sensaciones parciales del 45' al 90' el empate se puede considerar justo, aunque metiendo en el análisis el primer periodo la balanza se inclina de lado conileño.

Con este empate, el equipo de Jesule se coloca en mitad de la tabla con 14 puntos, ocho por encima de la zona de descenso, a la espera de recibir el próximo fin de semana al Ceuta B.