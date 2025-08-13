El Ciudad de Cádiz ya está inmerso en la campaña 2025/26: cuerpo técnico y campaña de abonados

El CD Ciudad de Cádiz afronta su tercera campaña consecutiva en Primera Andaluza senior, categoría en la que se ha asentado el proyecto y en la que este equipo es ya un clásico. Todo ello ante una campaña que se presenta muy interesante por la presencia como rivales de históricos del fútbol provincial y andaluz como Rota, Roteña, Puerto Real, Arcos, Jerez Industrial o Guadalcacín, entre otros.

David Almorza sigue al frente del cuerpo técnico del conjunto gaditano, el segundo de la ciudad por detrás del Cádiz CF. Almorza, con un pasado intenso y formativo en los banquillos, cuenta con la ayuda de Josema Rodríguez, como segundo entrenador, y Jesús Benítez como preparador físico. En el equipo de trabajo del entrenador también están Borja Ochoa, como asistente, Dani Escalante -preparador de porteros-, y Julio López y Ale Molina, como analistas y responsable de vídeos, respectivamente. Alberto Vaca ejercerá como delegado.

Por otro lado, la entidad ha presentado su nueva campaña de abonados a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con un emotivo vídeo promocional que rinde homenaje al fútbol de siempre, el que nace en la calle y une a generaciones.

La pieza audiovisual refleja el crecimiento del club en los últimos años y transmite los valores que lo han consolidado como entidad dentro del fútbol local. En la próxima temporada, el Ciudad de Cádiz volverá a competir en la Primera Andaluza, categoría en la que logró mantener la permanencia el pasado curso a pesar de la dificultad y potencial de los adversarios.

Bajo el lema 'Un sentimiento eterno', la campaña busca reforzar el vínculo entre el club y su afición. Los abonos están a la venta desde este pasado 11 de agosto y tienen un precio de diez euros.