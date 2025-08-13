El Ciudad de Cádiz ya está inmerso en la campaña 2025/26: cuerpo técnico y campaña de abonados
Fútbol | Primera Andaluza
David Almorza se mantiene al frente del proyecto y el carnet de socio tiene un precio de diez euros
El CD Ciudad de Cádiz afronta su tercera campaña consecutiva en Primera Andaluza senior, categoría en la que se ha asentado el proyecto y en la que este equipo es ya un clásico. Todo ello ante una campaña que se presenta muy interesante por la presencia como rivales de históricos del fútbol provincial y andaluz como Rota, Roteña, Puerto Real, Arcos, Jerez Industrial o Guadalcacín, entre otros.
David Almorza sigue al frente del cuerpo técnico del conjunto gaditano, el segundo de la ciudad por detrás del Cádiz CF. Almorza, con un pasado intenso y formativo en los banquillos, cuenta con la ayuda de Josema Rodríguez, como segundo entrenador, y Jesús Benítez como preparador físico. En el equipo de trabajo del entrenador también están Borja Ochoa, como asistente, Dani Escalante -preparador de porteros-, y Julio López y Ale Molina, como analistas y responsable de vídeos, respectivamente. Alberto Vaca ejercerá como delegado.
Por otro lado, la entidad ha presentado su nueva campaña de abonados a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con un emotivo vídeo promocional que rinde homenaje al fútbol de siempre, el que nace en la calle y une a generaciones.
La pieza audiovisual refleja el crecimiento del club en los últimos años y transmite los valores que lo han consolidado como entidad dentro del fútbol local. En la próxima temporada, el Ciudad de Cádiz volverá a competir en la Primera Andaluza, categoría en la que logró mantener la permanencia el pasado curso a pesar de la dificultad y potencial de los adversarios.
Bajo el lema 'Un sentimiento eterno', la campaña busca reforzar el vínculo entre el club y su afición. Los abonos están a la venta desde este pasado 11 de agosto y tienen un precio de diez euros.
