Una de las citas más esperadas en El Puerto

Este pasado sábado 10 de mayo, el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la Federación Andaluza de Vela (FAV) en El Puerto de Santa María, acogió una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Vela Andaluza. El acto estuvo presidido como en los últimos ocho años, por el presidente de la FAV y vicepresidente primero de la Real Federación Española de Vela (RFEV), Paco Coro, y reunió a lo más destacado del deporte náutico autonómico.

El presidente fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes con un emotivo discurso en el que reivindicó el valor formativo y humano de este deporte. "Celebramos que el verdadero triunfo está en el esfuerzo constante, en superar los propios límites y en no rendirse nunca. La Vela no es solo un deporte, es un estilo de vida, y supone esfuerzo, disciplina, pasión, perseverancia, compañerismo, superación, respeto... Son muchas palabras hermosas las que definen nuestro deporte", comenzó diciendo Coro ante deportistas, clubes y autoridades, marcando así el tono de una gala dedicada a reconocer no solo los logros deportivos, sino también los valores que definen a la vela andaluza.

Durante la ceremonia, se entregaron cerca de un centenar de distinciones que reconocieron los logros deportivos, organizativos e institucionales de clubes, deportistas, técnicos y entidades vinculadas al desarrollo de la vela andaluza a lo largo del último año. El Club Náutico Sevilla recibió el reconocimiento como ganador del Ranking de Clubes 2024, alcanzando su duodécimo título. También fueron distinguidos los campeones de los rankings de Vela Ligera y Crucero, así como los deportistas incluidos en el Cuadro de Honor por sus méritos en competiciones nacionales e internacionales.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega de la metopa de Comunicación a título póstumo a la periodista Macarena Láinez, fallecida en enero, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la vela andaluza, un reconocimiento que recibían de mano del presidente Coro, su viudo Jorge Domenech y sus hijos Carlota y Yago. Además, se concedieron las Insignias de Oro de la FAV a las deportistas olímpicas Pilar González de La Madrid Trueba y Ana Moncada Sánchez, representantes españolas en las clases iQFOil e ILCA 6, respectivamente, en los JJ.OO. de París 2024. Ante la ausencia de las deportistas, subían a recibir las Insignias sus orgullosos padres, Fernando González de La Madrid Rodríguez y Sergio Moncada.

En el plano deportivo, la lista de premiados fue extensa e incluyó a destacados regatistas andaluces como Nía Suardiaz y Olivia Sánchez, que atesoran numerosos títulos en las clases Wingfoil y Techno, respectivamente; los hermanos Curro y Blanca Manchón, Borja Carracedo, Alejandro Selma, Arturo Arauz, Eloísa Tarancón, María del Mar Lara y María Antonia Domínguez, campeones del Mundo de Raceboard; Vicente Climent y Juan Luis Páez, campeones de España de Patín a Vela; los almerienses Juanjo Fernández y Martín Fresneda, campeones del Mundo Juvenil de Snipe; y los motrileños Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo, campeones del Mundo Máster de Snipe. También se reconoció a la tripulación de la embarcación 'Teatro Soho Altavista Global Group' del Puerto Deportivo de Benalmádena por su victoria en la Copa del Rey Mapfre.

Entre las menciones especiales de esta edición, se reconoció a los clubes CN Sancti Petri y RCN de Adra por su 50 aniversario. En el ámbito institucional, se agradeció especialmente el apoyo de Manuel Rodríguez Alonso, jefe del área de Deportes de la Diputación de Cádiz, y también a la Diputación de Huelva, reconocimiento que recogía el diputado Juan Daniel Romero Cristóbal. La Diputación de Cádiz también recibía una mención aparte que recibía de manos del presidente Paco Coro, el diputado Javier Bello. Asimismo se reconoció al técnico Eduardo Angulo Batista como ‘Mejor Técnico del Año’ y al oficial y juez de regatas Carlos Muñoz Villareal.

Entre los presentes, la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre; Tania Barcelona, delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte; José Ignacio González Nieto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz; Emilio Murcia, capitán jefe de la Guardia Civil del Mar; Luisa Adela Fernández, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Rota; y Nieves Endrina, directora de la Escuela de Náutica de la Universidad de Cádiz. Todos ellos acompañaron al presidente Paco Coro, a los miembros de su Junta Directiva y al Comité Ejecutivo de la FAV y participaron en la entrega de galardones a los deportistas en una noche que reafirmó el compromiso y la pasión por la Vela en Andalucía.

Ana Mestre, fue la encargada de cerrar el acto con palabras de agradecimiento a todas las personas y entidades que hacen posible que la Vela sea un deporte de referencia en Andalucía. Tras el acto, que contó con la producción audiovisual de Ojeda, y el montaje de imágenes del entrenador andaluz Javier García, todos los asistentes disfrutaron del coctel ofrecido por el catering de Pablo Grosso.

Terminaba así una nueva edición de una Gala con la que la Federación Andaluza de Vela celebra los logros de otro año brillante para la vela andaluza, en el que sus clubes y deportistas han vuelto a destacar tanto por sus éxitos en el agua como por su capacidad organizativa, consolidando a Andalucía como un referente nacional e internacional en este deporte.