Una cita con la historia para el Virgili Cádiz en la Copa del Rey

El CD Virgili Cádiz afronta una semana muy especial con motivo de su estreno en la Copa del Rey de Fútbol Sala. El conjunto gaditano, que el pasado fin de semana debutó en liga con un empate 4-4 frente al FS Jumilla en el pabellón del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, disputa este miércoles, 17 de septiembre, la primera eliminatoria del torneo copero frente al Angulo CF Ceuta. El encuentro se jugará a las 19:30 horas en el Complejo Deportivo Guillermo Molina Ríos, en la ciudad 'caballa'.

El entrenador del CD Virgili, Juan Carlos Gálvez, ha destacado la singularidad de esta cita que llega en un momento histórico para el club porque "es una nueva competición con cambio de formato respecto a la liga, pues es a partido único". "Esto hace que tengamos que cambiar las cargas de entrenamientos y comprimir las tareas de aprendizaje y preparación del encuentro".

Para el técnico, la ilusión es máxima, ya que el choque supone el debut del club en esta competición coincidiendo además con el 50 aniversario de la entidad. "Este encuentro lo encaramos con la máxima ilusión, es la primera vez en la historia que el club va a competir en este torneo y en su 50 aniversario. El objetivo es claro: intentar pasar esta primera ronda y que el sorteo posterior nos pueda llevar a jugar un encuentro con nuestra afición, que también merece disfrutar de esta competición".

Gálvez advirtió también de la necesidad de no confiarse ante un rival que milita en una categoría inferior. "Aunque el rival sea de una categoría inferior, sabemos que a un partido todo se iguala y tendremos que hacer las cosas bien, sobre todo mejorando en las finalizaciones y en la gestión del juego dependiendo de las situaciones que nos encontremos en el partido".

La convocatoria estará con formada por Hilario y Joni como porteros; Wallace, Poti, Jesulito, Carlitos, Óscar Lojo, Pancho, Castilla, Óscar Moguel, Andresito y Abraham Cintado.