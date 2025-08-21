El Circuito Golf Solidario Cádiz Beltrán Bellido - Gadira celebra su tercera prueba en Fairplay Golf en Benalup - Casas Viejas

El sábado 23 de agosto, el Circuito Golf Solidario Cádiz Beltrán & Bellido - Gadira vuelve a reunir a los amantes del golf y la solidaridad en uno de los enclaves más esperados del calendario: Fairplay Golf & Spa Resort, en Benalup-Casas Viejas. El campo, integrado en pleno Parque Natural de los Alcornocales y diseñado por Paul Rolin, es un referente para los jugadores por sus espectaculares paisajes, la calidad de sus instalaciones y el cariño con el que acoge cada año esta cita solidaria. Con un recorrido de 18 hoyos par 73 entre bosques de acebuches, lagos y vistas privilegiadas sobre el valle de La Janda, Fairplay ofrece una experiencia inigualable tanto para los participantes como para sus acompañantes.

Experiencias, premios y ambiente excepcional

Durante la jornada en Fairplay Golf, los jugadores disfrutarán no solo del mejor golf, sino también de la exclusiva experiencia gastronómica ofrecida por Gadira, patrocinador principal del circuito, que estará presente con un stand especial para degustar sus productos de almadraba.

Además, los asistentes vivirán la emoción de los sorteos de premios, con una impresionante variedad de regalos valorados en más de 1.500€ aportados por patrocinadores y colaboradores. Desde experiencias exclusivas y material deportivo de alta calidad, hasta lotes gourmet, los premios convierten la gala en una cita imprescindible dentro del circuito, reforzando el ambiente festivo y la unión entre todos los que suman esfuerzos en favor de una causa solidaria.

Éxito rotundo y ambiente único en el torneo anterior

El pasado torneo en La Estancia Golf superó todas las expectativas, reuniendo a 80 jugadores y consolidándose como una de las pruebas con mayor éxito de esta décima edición. El reto solidario: Approach Hoyo 8, organizado por Beltrán & Bellido, recaudó unos 600€ que se sumarán a las acciones sociales apoyadas por el circuito. El hoyo 8 es un exigente par 4 con fuera de límites a la izquierda y agua rodeando el costado derecho, incluido el green. Su fairway estrecho y el gran green con laguna hacen que cada golpe requiera máxima precisión, convirtiéndolo en el escenario ideal para el reto solidario por su dificultad y espectacularidad. Esta acción demostró, una vez más, la generosidad de los participantes y el éxito de la iniciativa. El ambiente fue excelente y los asistentes destacaron la calidad y variedad de los premios sorteados durante la gala, dejando muy buenas sensaciones entre jugadores y acompañantes.

Compromiso empresarial solidario

Como en cada una de las pruebas del circuito, la recaudación se destinará íntegramente a entidades sociales de la provincia de Cádiz. El torneo cuenta con el apoyo de grandes patrocinadores y colaboradores, como Inmobiliaria Beltran & Bellido, Gadira, productos de almadraba, que además son patrocinadores junto a Fifty-pounds, Interjute, Sibelco y Asesoría Cintas y Barberá, reforzando el carácter solidario del evento. Merecen especial mención otras empresas que apoyan el circuito: Chaves Gourmet, la Dra. Gámez, Clínica Hernández, Martínez Linares & Gutiérrez Acuña y la Fundación Cádiz. Además, la iniciativa cuenta con numerosas empresas colaboradoras con banderas solidarias, entre las que se encuentran Viamed Salud, Clínica Podológica Saldaña, VEXEL Estudio Publicitario, Ápica Home, Reparaciones Navales F. Sánchez, Mascotas Ávila, Paurelectro, Ladrillera Reyes, Farmacia Las Torres, Ferretería González, Ortega y Castro Administración de Fincas, Barbate Homes, Francis Rosso Studio, Farmacia Cándido González, Inmobiliaria Buganvilla, entre otras muchas, cuya implicación resulta clave para que este proyecto siga creciendo y ayudando a quienes más lo necesitan.

Participa y colabora

La inscripción para cada torneo tiene un coste de 50€. Además, cualquier persona o empresa que quiera aportar su granito de arena puede colaborar mediante la “fila cero”, realizando su donativo en la cuenta de Unicaja ES88 2103 4052 1000 1007 5874. Las inscripciones se realizan fácilmente a través de la página web oficial: https://circuito.golfsolidariocadiz.org/2025

El Circuito de Golf Solidario invita a todos los aficionados a sumarse a esta cita única en Fairplay Golf & Spa Resort y a colaborar con las entidades sociales de la provincia. Una oportunidad irrepetible para disfrutar del mejor golf en un entorno premium, compartir experiencias y sumar esfuerzos en favor de quienes más lo necesitan.