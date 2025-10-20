Cientos de deportistas viven un fin de semana histórico en Cádiz con motivo del Memorial Raúl Calvo

Cádiz ha vivido un fin de semana inolvidable en torno al judo, convirtiéndose en el epicentro nacional e internacional de este deporte. Durante los días 18 y 19 de octubre, el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz ha acogido un intenso programa de actividades que ha brillado tanto por su organización como por su amplia participación.

Además de la 52 edición del Torneo Internacional por equipos mixtos Memorial Raúl Calvo, el complejo Ciudad de Cádiz acogió este pasado fin de semana la Copa de España Infantil, el Ranking Andaluz Cadete, competiciones estas dos últimas fundamentales para la base del judo español, y la Fiesta del Judo.

En lo que respecta al Torneo Internacional por equipos mixtos Memorial Raúl Calvo, esta 52 edición logró reunir a 11 equipos de altísimo nivel. El torneo se disputó en formato de equipos mixtos, reflejo del compromiso del judo con la inclusión, la igualdad de género y la visibilidad del deporte femenino.

El equipo ganador fue el de la Federación Internacional de Judo, que contó entre sus filas con dos campeones del mundo: Matvey Kanikosky y Timur Arbuzov. La final fue un verdadero espectáculo deportivo frente al equipo de la Federación Española, y quedará grabada como uno de los momentos más memorables del evento.

Este año, por primera vez, el Memorial contó con la participación del equipo de la Federación Española de Deportes para Ciegos, que incluyó a medallistas paralímpicos. Su presencia ha sido un ejemplo inspirador del carácter inclusivo del judo y su capacidad para unir a todas las personas en torno a los mismos valores.

El evento también contó con la presencia de figuras legendarias del judo como Vitaly Makarov, campeón del mundo; y Ezio Gamba, campeón olímpico; cuyas trayectorias y compromiso han sido una inspiración para los jóvenes participantes.

Participantes en el 52 Memorial Raúl Calvo, con el campeón del mundo de Judo Vitaly Makarov junto a Carlos Calvo

Además, cientos de niños y niñas de la provincia pudieron disfrutar del Festival del Judo, compartiendo tatami, juegos y experiencias con grandes figuras nacionales e internacionales, creando un recuerdo imborrable para las futuras generaciones de deportistas.

Este espectacular fin de semana también ha sido un escaparate del liderazgo femenino en el deporte. Carmen Calvo, vicepresidenta de la Federación Andaluza de Judo y DA, directora de comunicación de la RFEJYDA y promotora de estos proyectos, representa un modelo de liderazgo transformador y comprometido, que rompe con estereotipos y abre camino a nuevas generaciones de mujeres en el ámbito deportivo.

Sobre este evento, Carmen Calvo, destacó que “cada edición del Memorial Raúl Calvo nos recuerda que el judo no es solo una disciplina deportiva, sino un lenguaje universal de valores, respeto e inclusión. Ver a campeones del mundo compartir tatami con niños, deportistas paralímpicos y equipos mixtos, es el reflejo de lo que queremos construir: una sociedad donde el esfuerzo, el compromiso y la igualdad marquen el camino.”

Por ello, Carmen Calvo, con máxima responsable de la organización de este evento y también en nombre de la Federación Andaluza de Judo, quiso expresar “el más profundo agradecimiento a todas las instituciones implicadas: el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, la Real Federación Española de Judo, el Comité Olímpico Español, así como a las empresas colaboradoras, los agentes sociales involucrados y, de forma muy especial, a todos los voluntarios y voluntarias de los clubes de Cádiz que han hecho posible con su esfuerzo y entusiasmo esta inolvidable edición”.

La clausura de esta semana histórica no marca un final, sino un punto de partida para seguir impulsando el judo como herramienta educativa, inclusiva y transformadora. De momento, la próxima cita será el viernes 24 de octubre con la celebración del 50 aniversario del Gimnasio Raúl Calvo, toda una institución en Cádiz.