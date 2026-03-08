El Chiclana resiste frente al Atlético Central (0-0)

Buen punto para el Chiclana CF en Alcalá de Guadaíra (0-0), donde le esperaba un Atlético Central que es uno de los aspirantes al ascenso. Los chiclaneros fueron fuertes de cabeza y de físico para resistir bajo el marcador inicial.

El equipo sevillano puso la directa para desequilibrar la balanza, si bien se topó con un rival que apeló a su mejor versión de disciplina y trabajo para evitarlo. Es más, el equipo de Alfonso Cortijo pudo marcar en alguna ocasión salvada por el rival sobre la línea.

Con el paso de los minutos la insistencia del Atlético Central era cada vez mayor en busca de ese gol que le diera la tercera posición, pero el Chiclana CF no levantó el pie del trabajo bien hecho y sumó a pesar de que lleva dos meses que se le resiste la victoria.

La próxima jornada toca plato fuerte en el Municipal chiclanero con la visita del Conil, todo un histórico en el camino que vendrá con un cuatro puntos más y en una dinámica muy favorable.