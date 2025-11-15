El Chiclana recibe a un correoso Córdoba B

El Chiclana CF volverá a sentir el calor de su público, si el tiempo lo permite, este domingo en el Municipal chiclanero por segunda semana consecutiva. Enfrente estará el Córdoba B, uno de los "gallitos" del grupo X de Tercera Federación que está destinado a pelear por el ascenso a Segunda Federación. La cita será a partir de las 12 horas.

Los de Alfonso Cortijo llegan al choque de la 11ª jornada con el alivio que supone romper una racha negativa de dos partidos perdidos. Los tres puntos conseguidos ante la UD Tomares la pasada semana han permitido despejar los fantasmas que empezaron a aparecer tras las derrotas contra el Club Atlético Central y el Conil. De esta forma, el Chiclana se mantiene afianzado en la zona media de la tabla.

Para este encuentro, Alfonso Cortijo recupera a Cubero, Marcos Rodríguez y Pascual tras no estar ante la UD Tomares. En total, 20 jugadores están citados en el Municipal de Chiclana para enfrentarse al filial cordobesista. Los futbolistas convocados son: Óscar, Samuel, Cubero, Jaime, Sergio, Javi Pérez, Dani Guerrero, Marcos Rodríguez, Brian, Maqueda, Pecci, Pascual, Maxi, Joel, Ángel, Carri, Natera, Álex Bernal, Marcos Herrera y Lacida.