Oficio máximo del Chiclana CF para tumbar al Tomares (2-0)

El Chiclana CF vuelve a navegar con viento favorable gracias a la victoria sobre el Tomares (2-0), que frena la espiral adversa del equipo y supone un espaldarazo para interpretar de la mejor manera posible los próximos compromisos. El partido no fue bueno ni vistoso, pero el equipo de casa puso todo el empeño de su parte para salir vencedor.

Mayor igualdad en el primer tiempo y miedo a recibir un gol, de ahí a que la prudencia fuera el factor denominador entre gaditanos y sevillanos. No obstante, el Chiclana CF siempre estuvo más cerca de dar ese paso al frente que le acercara al éxito, y pudo hacerlo en un par de acercamientos que merecieron otro desenlace.

El premio llegó casi a las puertas del descanso. Una acción dentro del área, a cargo de Sergio Alba, acabó con una dejada de este con el tacón que recogió Dani Guerrero para enviar el esférico pegado al poste derecho de la portería defendida por Carmona. El golpe psicológico fue tremendo para la escuadra sevillana, que tuvo que asumir mayores riesgos en el segundo acto.

Un segundo tiempo en el que el equipo de Alfonso Cortijo encontró más espacios para buscar el segundo, aunque este se hizo de rogar hasta una pena máxima en el 78' que transformó Dani Guerrero, el salvador de los chiclaneros en su difícil pelea con el gol.

La próxima jornada el conjunto blanco repetirá en casa para recibir a un Córdoba B que se asoma por la zona alta de la clasificación. Un equipo joven pero con mucha calidad.

FICHA TÉCNICA

Chiclana CF (2): Brian Jaén, Marcos Herrera, Jaime, Ángel Martínez, Maqueda, Javi Pérez (Joel, 78'), Carri, Lacida (Mawi, 64'), Sergio Alba (Rafa Aragón, 78'), Álex Bernal (Narváez, 64') y Dani Guerrero (Viciana, 85').

UD Tomares (0): Carmona, Ale Espejo, Sergio, Rufo (Fran, 81'), Moya (Gordillo, 72'), Walter, Fernando (Guille, 81'), Manuel León, Iván, Diego (Raúl, 65') y Pablo Morillo (Pulet, 65').

Goles: 1-0 (44') Dani Guerrero. 2-0 (78') Dani Guerrero, de penalti.

Árbitro: Mármol Cabrera (cordobés). Amonestó a los locales Jaime y Ángel Martínez, así como a los visitantes Ale Espejo y Diego.

Incidencias: Partido de la décima jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación. Campo Municipal de Deportes.