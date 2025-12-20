El Chiclana quiere cerrar con victoria un año para el recuerdo

El Chiclana CF quiere cerrar el 2025 de la mejor manera posible, con una victoria en casa ante el San Roque de Lepe que le permita culminar un año que será recordado por la afición chiclanera, ya que ha supuesto el regreso a categoría nacional tras muchos años de travesía por el desierto. La cita será este domingo, en el Municipal, a partir de las 12 horas.

El conjunto dirigido por Alfonso Cortijo llega a la 15ª jornada del grupo X de Tercera Federación en novena posición con 21 puntos, empatado en la tabla con la escuadra onubense. Una victoria en casa le permitiría acercarse a una zona noble que está muy disputada.

Los de Cortijo pretenden mantener su racha positiva en casa, ya que ha sumado en el Municipal tres victorias en sus últimos tres encuentros ante Tomares, Córdoba B y Coria.

Para este partido, Alfonso Cortijo ha citado a 18 jugadores de su plantilla: Óscar, Cubero, Jaime, Sergio, Javi Pérez, Dani Guerrero, Mawi, Brian, Maqueda, Pecci, Pascual, Lacida, Joel, Ángel, Carri, Álex Bernal, Marcos Herrera y Santana.

En el apartado institucional, la semana ha sido muy importante para el Chiclana CF por dos aspectos. El primero de ellos es que la Real Federación Andaluza de Fútbol le ha entregado al conjunto chiclanero el trofeo que le acredita como campeón de la División de Honor Andaluza la pasada campaña, lo que posibilitó el ascenso a Tercera Federación.

Por otra parte, el pasado martes 16 se celebró la Asamblea General Ordinaria en la Secretaría del club, situada en el Municipal de Chiclana. En ella, se expuso el cierre del presupuesto de la temporada 2024/25 y se presentó la previsión de las cuentas para la campaña 2025/26. Ambos puntos fueron aprobados por unanimidad, lo que supone un fuerte respaldo a la gestión que está realizando la directiva.

Otro punto que también se trató fue el proyecto del nuevo Campo Municipal de Deportes de Chiclana. De esta forma, la directiva explicó su postura ante este proyecto, con el objetivo de que beneficie al proyecto social y deportivo del conjunto chiclanero.