Punto de oficio y madurez para el Chiclana CF (1-1)
Fútbol | Tercera Federación
Los de Alfonso Cortijo no aprovechan la ventaja inicial en el marcador, aunque luego tiran de galones para que el Castilleja no pase del empate
Un punto para el Chiclana CF en un encuentro marcado por el cuerpo a cuerpo y la pelea, a veces excesiva en los locales en cuanto al reglamento, que fue más complicado de lo que se podía esperar. Las condiciones del terreno de juego tampoco ayudaron a que el aficionado disfrutara de un buen encuentro.
Los blancos tomaron venataja pronto gracias a Dani Guerrero, si bien antes de la media hora llegó el empate. No se descompuso la escuadra visitante, que tenía bien tomada la medida a su enemigo.
Tras el descanso, las defensas y los porteros se impusieron ante cualquier ataque para tratar de variar un marcador que se quedó fijo en el 1-1.
No es un mal punto para un Chiclana que sigue sumando y poniendo tierra de por medio con las posiciones peligrosas, que es el principal objetivo para la presente temporada.
FICHA TÉCNICA
Castilleja (1): Fernando, Jesús, Páez, Alfonso, Tejero, Nene, Hugo (Barea, 67’), Pipi (Parrales, 77’), Osuna (Matos, 67’), Cazorla y Álvaro.
Chiclana CF (1): Brian, Pecci, Jaime, Ale Bernal (Carri, 61’), Ángel Martínez, Javi Pérez, Maqueda, Marcos Herrera, Adri Pascual, Mawi y Dani Guerrero (Sergio Alba, 61’) (Joel, 85’).
Goles: 0-1 (15’) Dani Guerrero. 1-1 (28’) Álvaro.
Árbitro: Muñoz Arjona. Amonestó a los locales Álvaro y Matos, y a los visitantes Carri, Sergio Alba y Mawi.
También te puede interesar