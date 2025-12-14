Punto de oficio y madurez para el Chiclana CF (1-1)

Un punto para el Chiclana CF en un encuentro marcado por el cuerpo a cuerpo y la pelea, a veces excesiva en los locales en cuanto al reglamento, que fue más complicado de lo que se podía esperar. Las condiciones del terreno de juego tampoco ayudaron a que el aficionado disfrutara de un buen encuentro.

Los blancos tomaron venataja pronto gracias a Dani Guerrero, si bien antes de la media hora llegó el empate. No se descompuso la escuadra visitante, que tenía bien tomada la medida a su enemigo.

Tras el descanso, las defensas y los porteros se impusieron ante cualquier ataque para tratar de variar un marcador que se quedó fijo en el 1-1.

No es un mal punto para un Chiclana que sigue sumando y poniendo tierra de por medio con las posiciones peligrosas, que es el principal objetivo para la presente temporada.

FICHA TÉCNICA

Castilleja (1): Fernando, Jesús, Páez, Alfonso, Tejero, Nene, Hugo (Barea, 67’), Pipi (Parrales, 77’), Osuna (Matos, 67’), Cazorla y Álvaro.

Chiclana CF (1): Brian, Pecci, Jaime, Ale Bernal (Carri, 61’), Ángel Martínez, Javi Pérez, Maqueda, Marcos Herrera, Adri Pascual, Mawi y Dani Guerrero (Sergio Alba, 61’) (Joel, 85’).

Goles: 0-1 (15’) Dani Guerrero. 1-1 (28’) Álvaro.

Árbitro: Muñoz Arjona. Amonestó a los locales Álvaro y Matos, y a los visitantes Carri, Sergio Alba y Mawi.