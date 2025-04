El Chiclana se juega el ascenso ante el Viso

Juega el Chiclana CF el próximo fin de semana uno de esos partidos calificados de históricos. Pero, más allá del empleo exagerado que se hace de tal calificativo en muchas ocasiones, esta vez ajusta plenamente a cuanto hay en disputa. El conjunto blanquirrojo, de ganar, ascenderá a Tercera División, después de varios años intentándolo, confeccionando plantillas muy potentes que, no obstante, no lograron el objetivo. Esta temporada el conjunto de Alfonso Cortijo lo tiene muy cerca.

Cinco años lleva el equipo de la calle Goya persiguiendo el ascenso. Se ha hecho dura la estancia en una categoría que, atendiendo a la historia del club, al potencial de una ciudad como Chiclana, se antoja excesivamente baja. En las últimas dos temporadas, sobre todo, el equipo se reforzó mucho, lo que comportó, por ejemplo, que jugara la Copa de Rey por primera vez en su historia, realizando un digno papel ante Villarreal y Osasuna.

Pero el objetivo, el ascenso, no se conseguía. Eso puede cambiar este fin de semana si el Chiclana CF derrota a la Unión Polideportiva Viso. Matemáticamente, el equipo estaría en Tercera División. La campaña que está realizando es realmente buena, mostrando una gran regularidad, sin las crisis de juego y resultado que en las campañas previas le alejaron del ascenso. Es, además, el equipo máximo goleador, con 54 tantos, muestra del carácter ofensivo que Cortijo impuso a su escuadra.

El rival será el UP Viso, conjunto de mitad baja de la tabla que no se juega nada, dado que no tiene opciones de meterse en la liguilla de ascenso y está ya salvado matemáticamente. En la primera vuelta, en partido jugado en diciembre, los de Alfonso Cortijo fueron muy superiores a los sevillanos, derrotándolos por cero goles a cuatro.

Ya se vive en la ciudad un enorme ambiente con vistas al encuentro, por lo que se espera que el Municipal reviva una de sus grandes tardes de fútbol y emociones. En el choque del pasado domingo ante la Lebrijana, por ejemplo, fueron muchos los seguidores que se desplazaron hasta tierras sevillanas, mostrando con claridad la expectación y la ilusión de que, esta temporada sí, los blancos asciendan. A la hora de redactar esta información, aún no está confirmado el día (sábado o domingo) ni la hora del partido.

No han sido muchas las oportunidades en sus casi 80 años de historia que los blancos han celebrado en su feudo un ascenso. Lo dicho al principio: día histórico para el club y para sus seguidores.