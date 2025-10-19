El Chiclana CF sale airoso de Utrera (0-1)

El Chiclana Club de Fútbol eleva a cuatro las jornadas consecutivas sin perder, en las que ha sumado ocho de 12 puntos, después de su triunfo en el feudo del CD Utrera (0-1). Un gol de penalti, transformado por Dani Guerrero, permitió que los tres puntos volaran a la localidad gaditana con todo merecimiento.

El encuentro se presentaba con un grado importante de complejidad por la mala situación de los utreranos, quienes acostumbrados en los últimos años a otros retos, este curso les está costando arrancar y cada vez la caída es mayor a efectos clasificatorios. Realmente el equipo de Alfonso Cortijo supo esperar con mucho orden y una seguridad en sus líneas que el colegiado interpretó mal por el elevado número de cartulinas.

La primera parte estuvo igualada en cuanto al control del duelo, con pocas llegadas y mucho miedo a encajar un gol que rompiera el partido. Los chiclaneros estuvieron cómodos en todo momento, sabedores de que se acercarían al éxito si eran capaces de evitar los balones largos a la espalda de su defensa.

Tras el paso por vestuarios el encuentro varió poco hasta que el Chiclana empezó a dar un paso al frente al sentir que su adversario era presa de los nervios. De esta manera se produjo el penalti que, a la postre, resultó decisivo. Dani Guerrero asumió la responsabilidad y con un zurdazo acabó con la igualdad del marcador.

Con este triunfo el equipo de Cortijo se va asentando en la zona media-alta de la clasificación, sigue alimentando el deseo de vivir un curso plácido y queda a la espera de recibir al próximo fin de semana al Atlético Central, un adversario duro que esta jornada venció al Conil.

FICHA TÉCNICA

CD Utrera (0): Luque, Begines, Ale Sánchez, Ale del Río, Ale Rovira, José Carlos (Fran González, 75'), Giráldez (Álvaro, 62'), Antonio Jesús, Ale Rico, Kámara (Lucas, 62') y Lidueña (Manu Alonso, 13').

Chiclana CF (1): Brian Jaén, Marcos Herrera (Samuel, 86'), Pecci, Viciana, Juanito Argudo, Ángel Martínez, Javi Pérez (Fran Sesma, 79'), Carri, Lacida (Sergio Alba, 52'), Mawi (Álex Bernal, 79') y Dani Guerrero (Marco Reyes, 86').

Gol: 0-1 (67') Dani Guerrero, de penalti.

Árbitro: Vázquez Hidalgo (onubense). Amonestó a los locales José Carlos, Giráldez y Lucas, así como a los visitantes Viciana, Javi Pérez, Ángel, Carri, Marcos Herrera, Fran Sesma, Marco Reyes y al técnico Alfonso Cortijo.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación, disputado en el campo San Juan Bosco.