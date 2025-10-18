Salidas a la provincia de Sevilla para el Chiclana y el Conil

Posado de la familia chiclanera tras la ofrenda floral a la Virgen de los Remedios.

Dos desplazamientos a la provincia sevillana para el Chiclana CF de Alfonso Cortijo y el Conil de Jesús Barbadilla 'Jesule', que tienen sendas salidas comprometidas a pesar de la mala clasificación del rival de los chiclaneros. Los dos encuentros se disputan este domingo, 19 de octubre, a las 12:00 horas.

El Chiclana CF, que viene de empatar ante el Dos Hermanas, pretende pescar en el río revuelto del campo San Juan Bosco. El Utrera, a priori aspirante a la zona alta, no despierta y desde los puestos de descenso a División de Honor Andaluza empiezan a surgir las prisas por enderezar el rumbo.

Alfonso Cortijo ha convocado a los siguientes jugadores: Óscar, Brian Jaén, Samuel, Viciana, Juanito Argudo, Sergio, Javi Pérez, Pecci, Mawi, Lacila, Ángel Martínez, Marcos Reyes, Dani Guerrero, Carri, Natera, Álex Bernal, Marcos Herrera y Fran Sesma.

Por último, el club chiclanero realizó la habitual ofrenda a la Virgen de los Remedios, Patrona de Chiclana, con el deseo de poner en sus manos una temporada que toda la entidad espera que esté llena de salud y sea un éxito.

Por su parte, el Conil rinde visita al Atlético Central (domingo, 12:00 horas) con el estado de ánimo muy fuerte después de dos victorias consecutivas. Los de Jesule se sienten capacitados de dar el do de pecho en Alcalá de Guadaíra para regresar a casa con un marcador que les haga crecer a todos los niveles.

Los amarillos han entrenado fuerte toda la semana con la intención de poner complicada la elección al entrenador. Y es lo que tienen las victorias, que la gente se enchufa dispuesta a no perder su sitio en la alineación.