Salidas a la provincia de Sevilla para el Chiclana y el Conil
Fútbol | Tercera Federación
El equipo de Cortijo rinde visita a un Utrera en crisis, mientras que el de Jesule acude al feudo del Atlético Central
Dos desplazamientos a la provincia sevillana para el Chiclana CF de Alfonso Cortijo y el Conil de Jesús Barbadilla 'Jesule', que tienen sendas salidas comprometidas a pesar de la mala clasificación del rival de los chiclaneros. Los dos encuentros se disputan este domingo, 19 de octubre, a las 12:00 horas.
El Chiclana CF, que viene de empatar ante el Dos Hermanas, pretende pescar en el río revuelto del campo San Juan Bosco. El Utrera, a priori aspirante a la zona alta, no despierta y desde los puestos de descenso a División de Honor Andaluza empiezan a surgir las prisas por enderezar el rumbo.
Alfonso Cortijo ha convocado a los siguientes jugadores: Óscar, Brian Jaén, Samuel, Viciana, Juanito Argudo, Sergio, Javi Pérez, Pecci, Mawi, Lacila, Ángel Martínez, Marcos Reyes, Dani Guerrero, Carri, Natera, Álex Bernal, Marcos Herrera y Fran Sesma.
Por último, el club chiclanero realizó la habitual ofrenda a la Virgen de los Remedios, Patrona de Chiclana, con el deseo de poner en sus manos una temporada que toda la entidad espera que esté llena de salud y sea un éxito.
Por su parte, el Conil rinde visita al Atlético Central (domingo, 12:00 horas) con el estado de ánimo muy fuerte después de dos victorias consecutivas. Los de Jesule se sienten capacitados de dar el do de pecho en Alcalá de Guadaíra para regresar a casa con un marcador que les haga crecer a todos los niveles.
Los amarillos han entrenado fuerte toda la semana con la intención de poner complicada la elección al entrenador. Y es lo que tienen las victorias, que la gente se enchufa dispuesta a no perder su sitio en la alineación.
