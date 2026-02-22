Al Chiclana CF se le escapa la victoria en el tramo final (1-1)

Un punto con un sabor un poco amargo para el Chiclana CF en Dos Hermanas (1-1), que se puso desde un primer momento en ventaja en el marcador y al final cedió un gol que le dejó con un premio menor que tiene dos lecturas. Por un lado pudo dar un golpe en la mesa en el campo de un equipo en zona de fase de ascenso. Y, por otro, obtuvo un punto muy bueno para su objetivo real: la permanencia.

El tanto de Mawi a los dos minutos dio paso a un escenario que no siempre es habitual en el estadio Miguel Román. El Dos Hermanas aprieta de lo lindo y no es fácil que un visitante le encuentre los puntos débiles para conseguir esa renta.

La cuestión es que el Chiclana apostó casi todo a una buena defensa, poblada de jugadores en muchos momentos, y a no renunciar a un contragolpe que fue misión casi imposible. Los minutos pasaban y la apuesta de Alfonso Cortijo era ganadora hasta que en el 85' Pablo fijaba un empate que fue definitivo y que por el momento en el que llegó dejaba cariacontecidos a los visitantes.

Los de Cortijo suman 31 puntos -con dos partidos pendientes por jugar- y ya están 12 por encima de las tres últims posiciones, las de descenso, que son las que pretenden esquivar en el regreso a Tercera.