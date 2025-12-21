El Chiclana CF gana la batalla sobre el barro al San Roque de Lepe (1-0)

El Chiclana CF suma su séptimo punto de los últimos nueve después de vencer al San Roque de Lepe (1-0) en un partido marcado por la lluvia y las malas condiciones del terreno de juego debido a la lluvia. El esfuerzo fue doble para los futbolistas y los puntos se quedaron en casa.

El San Roque de Lepe no pudo sacar nada positivo. No fue por no merecerlo, porque el San Roque apretó, pero las circunstancias de un partido inverosímil privaron a los de Cheli de algo más.

Primó el aspecto físico, aunque no faltaron las ocasiones. Especialmente los palos. A balón parado, el Chiclana CF estuvo a punto de adelantarse en dos ocasiones. Primero, con un saque de esquina que despejó Maidana hacia atrás, con la fortuna de que el larguero pudo escupir el balón. Poco antes del descanso, otro lanzamiento desde la esquina pegó en la base del palo sin que ningún futbolista local pudiera remachar a gol.

Entre medias también la tuvo muy clara el cuadro lepero. Un centro lateral de Manuel Rodríguez lo cazó Cheikh en el borde del área, su remate en semifallo le llegó a los pies de Dani Gil, que disparó a la madera después de tocar en un defensa.

Con el césped en el estado en el que se encontraba, ambos equipos optaron por el juego directo, evitando las conducciones excesivas y los pases en corto. Con el resultado inicial se llegó al descanso. Fue tras volver del túnel de vestuarios cuando el guion del partido cambió radicalmente.

Lo hizo, además, desde bien temprano. Apenas dos minutos después de la reanudación, el veterano Carri aprovechó una galopada de Marcos Herrera para empujar el balón a la red, estableciendo el primer y único tanto del choque.

El castigo fue todavía mayor cuando el colegiado decidió expulsar con roja directa a Cheikh en la jugada inmediatamente posterior al gol. Y ahí no iba a quedar la cosa. Diez minutos después, lo que a priori parecía una falta clara favorable al San Roque de Lepe acabó convirtiéndose en una nueva expulsión.

El cuadro aurinegro se quedó con nueve futbolistas. Víctor García, que llegó antes a la acción con el defensor chiclanero, enfiló el camino de las duchas antes de tiempo. Un contratiempo notable para los visitantes, que lejos de venirse abajo siguieron apretando en busca de obtener algo de premio.

Pero el Chiclana CF se mantuvo firma adaptándose a las circunstancias y evitando errores en un terreno de juego que era propicio para ello. Los blancos cierran el año en octava posición, a dos puntos de la zona de play-off.

FICHA TÉCNICA

Chiclana CF (1): Brian Jaén; Ángel Martínez, Jaime León, Marcos Herrera, Pecci; Marcos (Maqueda), Carri (Fuertes), Adrián; Mawi (Álex Bernal), Sergio (Joel) y Dani Guerrero (Viciana).

San Roque de Lepe (0): Maidana; Manuel Rodríguez, Dani Litri, Juan Mari, Luis Piro; Víctor García, Dani Gil (Jaime Almagro), Dani Ferja (Dieguito); Cheikh, Jhon Córdoba (Javi Cheli) y Makuemimo (Ritoré).

Gol: 1-0 (46') Carri.

Árbitro: José Antonio Bueso. Amonestó a Adrián, Jhon Córdoba, Carri, Luis Piro, Fuertes y Ritoré. Expulsó a Cheikh y Víctor García y con el partido finalizado a Maidana.

Incidencias: Partido disputado en el Campo de Deportes Municipal, terreno de juego en mal estado debido a la lluvia.