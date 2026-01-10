El Chiclana CF y el Conil CF cierran la primera vuelta en casa

Tanto el Chiclana CF como el Conil CF ejercen el papel de anfitrión en la última jornada (la 17ª) de la primera vuelta de la Liga en el grupo 10 de Tercera Federación. Los dos saltan al césped el domingo 11 de enero para afrontar sus respectivos encuentros.

Por un lado, el conjunto chiclanero vuelve al Municipal después de obtener un empate (2-2) en el terreno de Pozoblanco. Los de Alfonso Cortijo se enfrentan al Atlético Onubense (a partir de las 12 del mediodía) con el objetivo de una victoria con la dar un paso más. Los blancos arrancaron el fin de semana en la octava posición con 25 puntos, siete más que su adversario, 14º con 18.

El Chiclana añadió al plan semanal de trabajo su participación el pasado jueves en el XVI Trofeo Andrés Chacón, en la Barca de la Florida, donde se impuso por 2-3 al Xerez Club Deportivo.

Por otra parte, el Conil regresa al José Antonio Pérez Ureba para recibir a la Balona en un atractivo duelo provincial programado para las 12:00 horas. El cuadro jandeño, entrenado por Jesule Barbadlla, arañó un punto en el campo del Atlético Onubense (2-2) y parte desde la 12ª plaza con 20 puntos. Los de La Línea, aspirantes al ascenso a Segunda Federación, desde la séptima con 25.