El Cádiz CF Mirandilla, a curar sus heridas ante el Tomares

El Cádiz CF Mirandilla cierra la primera vuelta recibiendo al Tomares este domingo, día 11 de enero, a las 12:00 horas. Los amarillos tienen la oportunidad de curar las heridas por la goleada encaja en Lucena la pasada jornada.

El técnico cadista, Francisco Cordero 'Rubio', reconoció que la última derrota dejó un poso de tristeza, aunque destacó la actitud del vestuario: "Después de una derrota siempre vienes con un poquito más de tristeza, pero los chicos aceptan rápidamente las correcciones. Saben que esto puede ocurrir, que hay días malos, y el otro día fue un día bastante malo en muchos aspectos. Tenemos que aprender de este tipo de cosas".

Rubio señaló que el equipo ha atravesado una fase en la que no ha rendido al nivel esperado, algo que entra dentro del proceso de un grupo joven: "Hemos acumulado una serie de partidos en los que no hemos estado lo bien que debíamos. Hemos visto esas situaciones y hemos intentado corregirlas. Lo importante es que no se acumulen, saber admitir en qué nos hemos equivocado e intentar hacerlo mejor".

Sobre el rival, el entrenador del Cádiz CF Mirandilla advirtió que "es un equipo que ha mejorado". "Quizás al comienzo era muy alegre y ahora es un poquito más práctico. Está consiguiendo buenos resultados y pone las cosas complicadas a muchos equipos".