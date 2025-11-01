El Castilleja, rival a batir por parte del Cádiz CF Mirandilla

La victoria en el estadio Guadalquivir de Coria (0-2) recuperó las mejores sensaciones a efecto de resultados del Cádiz CF Mirandilla, que hizo bueno su papel de favorito a pesar de que sufrió para vencer de forma clara a un rival en inferioridad numérica desde los primeros minutos y que acabó con siete jugadores de acampo.

El filial cadista regresa este domingo a las instalaciones de El Rosal para medirse al Castilleja (12:00 horas). Y lo hace con el objetivo de volver a sumar de tres en tres ante un enemigo que ocupa puesto de descenso y que está llamado a sufrir en la zona baja.

El filial amarillo ha estado esta semana muy atento a la evolución de Juan Díaz, que sigue trabajando con el primer equipo después de su gol en Murcia en la Copa del Rey. El lateral derecho del segundo equipo está causando una buena impresión y eso le acerca más a los profesionales y le aleja de las promesas, que a la postre es el gran objetivo.

Lo más llamativo del Castilleja es que después de ocho jornadas de Liga, solo ha sido capaz de anotar dos goles, lo que le convierte en el menos realizador del grupo X. Los dos goles fueron contra el Sevilla C (2-0), en la única victoria hasta el momento en el campeonato.