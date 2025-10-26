El Cádiz CF Mirandilla gana en Coria con suspense (0-2)

Victoria del Cádiz CF Mirandilla después de tres semanas consecutivas empatando al imponerse 0-2 en el campo del colista, el Coria. El equipo sevillano se quedó con diez jugadores en el minuto 8, con nueve en el 70' y con ocho en el 73', pero el filial no fue capaz de afrontar esa clarísima ventana por las tres expulsiones para ganar de manera más holgada sin tener que esperar al añadido por encima del 90'. Quizás le faltó mayor ambición.

En los primeros compases de la primera parte se produjo una acción clave al expulsar el colegiado al coriano Marco Orgaz (8'), que se pasó de revolución en una entrada sobre Ismael Álvarez. Esa inferioridad obligó al conjunto sevillano a redoblar esfuerzos sabedor de que enfrente estaba un equipo joven.

Pero la realidad es que el Cádiz CF Mirandilla no fue capaz de aprovechar esa ventaja, pues hasta el descanso sus acercamientos fueron inocentes y no llegaron a comprometer de verdad la portería defendida por Isco Suárez, portero que hace 12 años estuvo a prueba con el Cádiz F y su fichaje estuvo a punto de llegar a buen puerto.

Sobre el Guadalquivir, Ismael Álvarez, Niza y Marlon fueron las principales amenazas del filial para desequilibrar el marcador antes del descanso pero faltó mayor contundencia en esos ataques y sus correspondientes definiciones. De esta manera el cero a cero fue inamovible una vez alcanzado el final del primer tiempo.

Tras el paso por vestuarios, el choque se rompió con el 0-1. Después de un intento de los corianos fue Luis Simón el que se hizo con un balón lejos de la portería pero su potente lanzamiento se coló por la escuadra. Un golazo. El escenario que se presentaba era el de llegadas cadistas y algunas intentonas envalentonadas del Coria. Pero ante el filial surgió la figura del portero Isco Suárez, que en un minuto dio un recital enorme de evitar goles en otro chut de Luis Simón y en el rechace a pies de Niza.

Con lo que no contaba el Coria es con la debacle en materia de expulsiones entre el 70' y el 73'; Carmona y Pablo Lama tomaban el camino de la ducha y dejaban a su equipo con ocho sobre el césped. Como dice la canción de María Jiménez: "Se acabó...".

El Cádiz CF Mirandilla, con el regreso de Jose González, que entró al partido en el 62', aprovechaba los espacios para atacar en manada sabiendo que el Coria se asustaba menos de lo que recomendaba la situación y buscaba el área visitante. El encuentro se metía en el tramo final y los gaditanos eran incapaces de imponer la lógica en forma de llegada de más goles. Hasta que, por fin, en el 91' Niza vio portería y cerró el 0-2 en el estadio Guadalquivir.

FICHA TÉCNICA

Coria (0): Isco, Paquito, Mesa, Damián, Pablo Lama, Carmona, Marco Orgaz, Cantera, Diego, Raúl y Jesús Márquez.

Cádiz CF Mirandilla (2): Fer Pérez, Guille (Diawara, 80'), Samu Almagro, Noah (Carreira, 74'), Roberto Rosado (Insúa, 74'), Raúl López, Pajarón, Ismael Álvarez, Marlon (Mario Vela, 62'), Sergio Niza y Luis Simón.

Goles: 0-1 (51') Luis Simón. 0-2 Niza (91').

Árbitro: Ochoa Romacho (granadino). Expulsó a los corianos Marco Orgaz (8'), Carmona (70') y Pablo Lama (73'). Amonestó a los locales Paquito y Lledó, y a los visitantes Noah y Roberto Rosado.

Incidencias: Partido de la octava jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación. Estadio Guadalquivir.