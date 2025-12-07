Carlos Coello, campeón del mundo de Muay Thai, es recibido en el Congreso de los Diputados

El deportista español Carlos Coello, seis veces campeón del mundo y referente internacional del Muay Thai, ha sido recibido en el Congreso de los Diputados en reconocimiento a su reciente triunfo por el campeonato mundial de la IBF, logrado en el legendario Lumpinee Stadium de Bangkok, considerado la catedral mundial de este deporte.

El acto institucional ha estado presidido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acompañada por la vicepresidenta tercera, Esther Gil, quienes han felicitado al deportista por su trayectoria, su compromiso con el deporte y su papel como embajador internacional de España.

El campeón gaditano ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre este reconocimiento:

https://www.instagram.com/p/DR5ArusCkAl/?igsh=MXBmeDhobXJqcW02Zg==

Tras la recepción oficial, la vicepresidenta tercera ha ofrecido a Carlos Coello y a Lola Cazalilla, directora de su oficina, una visita guiada por las dependencias del Congreso, donde pudieron conocer la historia institucional del edificio y algunos de sus espacios más emblemáticos.

Con esta invitación, el Gobierno de España pone en valor la figura de Carlos Coello como uno de los máximos exponentes del Muay Thai a nivel mundial y como un referente del deporte español fuera de nuestras fronteras.

Un momento especialmente dulce para Carlos Coello

El campeón del mundo atraviesa una etapa de gran reconocimiento público e institucional. Días atrás participó como invitado en la celebración del Día Nacional de Tailandia, organizada por la Embajada de Tailandia en España, donde fue honrado por su reciente título mundial y por su labor en la difusión del Muay Thai en nuestro país.

Desde su llegada a España, Coello ha recibido numerosas muestras de apoyo. Fue el encargado de realizar el saque de honor en el partido del Cádiz CF contra la Cultural Leonesa y fue recibido por el embajador de España en Tailandia, Felipe de la Morena. Asimismo, mantuvo encuentros con Almudena Martínez del Junco y Juancho Ortiz, presidenta y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, quienes quisieron felicitarlo personalmente por su triunfo y trasladarle su respaldo. Posteriormente, fue recibido también por Tania Barcelona, delegada territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz, que igualmente le expresó su apoyo.

En su agenda institucional por la provincia, Coello visitó El Puerto de Santa María, donde fue recibido en el Ayuntamiento por el alcalde Germán Beardo, quien destacó el orgullo que representa para la provincia su trayectoria internacional.

El reconocimiento local ha llegado también desde el ámbito cultural: la histórica Peña La Estrella, una de las entidades más emblemáticas del Carnaval de Cádiz, ha nombrado a Carlos Coello Socio de Honor, un gesto que refuerza el cariño y la admiración que su ciudad natal siente por su campeón mundial.