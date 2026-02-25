Cádiz seguirá siendo la capital española del 'foiling' tres años más

La firma del contrato de renovación de Foiling Base Cádiz entre el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz y Los Gallos Spain SailGP Team ya es una realidad para los tres próximos años de los que ya ha pasado en activo, finalizando el presente acuerdo en 2028. La base internacional de formación de vela en su modalidad foiling seguirá desarrollando su actividad en las instalaciones del Centro Náutico Elcano, donde ha ido aumentando su acción y alcance desde sus inicios en 2023.

La formalización de este acuerdo sella de manera oficial el compromiso entre las dos instituciones, refrescando la importante apuesta por la vela de nueva generación que ya despunta en todo el mundo y que ha llegado para quedarse. Tras el rotundo éxito de participación e impacto que la oferta de actividad de la base ha demostrado durante las tres primeras temporadas de vida en la ciudad, se espera, como mínimo, mantener los objetivos de apertura a un público que abarca desde la ciudadanía sin experiencia previa en este tipo de disciplinas voladoras hasta a perfiles nacionales e internacionales con carreras profesionales en estas clases.

Durante el primer contrato (2023-2025), la Foiling Base Cádiz ha ofrecido un total de 62 actividades dirigidas a público local, nacional e internacional de todas las edades y perfiles deportivos, lo que ha supuesto una participación de 8.614 personas provenientes de 11 países distintos.

A estos números se suma que en la última temporada (año 2025), la base recibió la máxima distinción mundial a un proyecto de su tipología, ganando en los Foiling Awards 2025 dentro de la categoría Foiling Pathway (mejor proyecto de formación). En la actualidad, la base ha vuelto a ser nominada en la misma categoría, siendo el primer proyecto en todo el mundo que opta a revalidar el título dos años consecutivos.

Dentro de los perfiles deportivos de mayor proyección profesional, Foiling Base Cádiz ha impulsado la carrera de jóvenes deportistas gaditanos, de los que ha destacado especialmente Sol López Navarro, quien aun habiéndose incorporado recientemente a las categorías voladoras, ya ha coronado podiums nacionales e internacionales en la clase WASZP. Además, López ha sido la primera gaditana que ha formado parte del entrenamiento dentro del F50 integrada en el equipo español de SailGP, con vistas a formar parte de Los Gallos en un futuro próximo.

Las sinergias han sido otro de los pilares fundamentales de la actividad de este proyecto, que ha tendido puentes a través de su plantel de actividades con instituciones y colectivos como los clubes y centros náuticos de la Bahía de Cádiz (a través de los encuentros de clubes en los que han participado deportistas de siete centros provenientes de Sanlúcar, El Puerto de Santa María, Sevilla, Cádiz y Puerto Real), entidades como el Club de Natación Gades (desarrollando la primera jornada de foil inclusivo a través de la actividad de vela adaptada Foiliability para deportistas con diversidad funcional), acciones conjuntas con el Campus Náutico de la Universidad de Cádiz, el Cádiz Club de Fútbol y el propio Instituto Municipal de Deportes, llevando a cabo un año más el programa de Vela Escolar, mediante el cual el alumnado de los colegios de Cádiz han disfrutado de la navegación a foiling durante el curso.

Lucero: "Debemos seguir fomentando el foiling como opción accesible"

Carlos Lucero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, ha querido destacar que "Foiling Base Cádiz ha sido desde sus inicios un proyecto que se ha valido de sus propios resultados para demostrar el valor que aporta tanto a la ciudad como a los deportistas nacionales e internacionales que se han formado dentro de sus programas". "El paso de más de 8.500 personas de todos los perfiles socioeconómicos y deportivos por las instalaciones en los tres primeros años nos dice que debemos seguir fomentando el foiling como opción accesible a través de una oferta deportiva de calidad, preparada tanto para seguir formando a atletas profesionales como para acoger a principiantes jóvenes o séniors que quieren experimentar las primeras sensaciones de vuelo. Desde el Instituto Municipal de Deportes auguramos tres nuevos años de éxitos deportivos y de participación gracias al esfuerzo conjunto invertido en esta apuesta".

Palabras de Antonio Alquézar, CEO de Los Gallos Spain SailGP Team: "La renovación de este acuerdo con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz es un paso estratégico para nuestro equipo y para Foiling Base. No sólo consolida nuestra apuesta por el desarrollo del talento y el futuro deportivo de los atletas que aspiran a competir en la élite de SailGP y en el mundo del foiling, sino que refuerza de manera sólida nuestro vínculo con Cádiz, su identidad marinera y la comunidad que vive el mar como parte esencial de su cultura. Los resultados obtenidos durante las tres primeras temporadas de Foiling Base Cádiz han superado nuestras expectativas, tanto a nivel deportivo como formativo. Hemos demostrado que es posible combinar la disciplina y la exigencia de la alta competición con una base sólida para acercar este deporte a nuevos públicos".

Alquézar agregaba que "Foiling Base es hoy una parte fundamental del futuro del equipo español de SailGP". "Por eso es esencial seguir, entre todos, ayudando e impulsando la academia y, al mismo tiempo, posicionar a Cádiz como un referente internacional del foiling. Además, este proyecto va mucho más allá del rendimiento deportivo. Estamos desarrollando un programa con un fuerte componente social y medioambiental, transmitiendo valores como el trabajo en equipo, el respeto por el mar, la sostenibilidad y el esfuerzo a las nuevas generaciones".

Botín: "Nuestro vínculo con la ciudad sigue siendo muy fuerte"

Por su parte, Diego Botín, piloto de Los Gallos Spain SailGP Team, se ha referido al nuevo contrato en los siguientes términos: "Foiling Base Cádiz es una pieza clave y su renovación sólo supone buenas noticias tanto para nuestro deporte como para nuestro equipo, y por supuesto para Cádiz. Nuestro vínculo con la ciudad sigue siendo muy fuerte y sin duda es muy importante para nosotros poder apoyar, a través de los clinics y las actividades que compartimos con los jóvenes en la base, a estas nuevas generaciones de deportistas que vienen pisando fuerte y que ya compiten a un nivel muy alto. Como atletas, nos inspira poder formar parte de su proceso de formación y trabajar codo con codo para alcanzar sus objetivos y, por qué no, que en un futuro no muy lejano puedan llegar a navegar en el F50 Victoria".