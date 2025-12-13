El Cádiz CF Mirandilla necesita curar sus heridas en Sevilla

Después del enorme varapalo que supuso la goleada encajada ante la Balona (0-4), el Cádiz CF Mirandilla pasa página tras una semana complicada en la que el equipo ha tenido que asumir la pérdida de la condición de invicto y del liderato ante un rival directo en la pelea por el ascenso.

Esta jornada toca rendir visita al Sevilla C (este domingo a las 11:30 horas), un filial que ha ganado solo dos de los últimos once partidos y que se ha metido en la pelea por salir de la zona baja y que es uno de los conjuntos más goleado del grupo X de Tercera.

El filial del Cádiz CF tiene la baja de David Pérez, citado con el primer equipo como tercer portero, además de los problemas físicos de algunos jugadores.

Francisco Cordero 'Rubio', entrenador del Mirandilla, admitió que había sido una semana de corregir fallos. "Estamos intentando resolver situaciones del encuentro anterior porque no estuvimos tan sólidos en las áreas, tanto en ataque como en defensa. El partido hubiera cambiado si hubiéramos aprovechado nuestras ocasiones y evitado los errores que cometimos", señaló.

Del Sevilla C, dijo lo siguiente: "Es un equipo que ha mejorado. Ha comenzado a ser más práctico y más recogido a la hora de afrontar los partidos. Está encontrando un bloque para recibir pocos goles y lo está consiguiendo", añadiendo que "nos enfrentamos a un filial con talento, en una categoría competitiva". "Nosotros seguimos siendo el equipo más joven y será un partido muy competido. Entre filiales siempre sube el ritmo, la intensidad y las situaciones del juego", indicaba.

El hecho de jugar sobre césped artificial. "Esperemos sentirnos a gusto en ese terreno de juego y volver a mostrar la solidez que estamos teniendo fuera de casa", finalizaba Rubio.