Al Cádiz CF Mirandilla le aguarda el colista

Desplazamiento del Cádiz CF Mirandilla a Coria (domingo 26 de octubre, 12:00 horas) para enfrentarse a un colista descolgado que solo ha sacado un punto después de siete jornadas. Malísimo arranque de los sevillanos, que un año más están condenados a pelear por la permanencia.

No es el mejor momento del filial amarillo después de tres empates consecutivos que han provocado que bajen un punto sus prestaciones y capacidad. El Chiclana CF, el Córdoba B y el Ceuta B la semana pasada -ninguno de ellos está metido en la zona alta de la tabla- se llevaron seis puntos y provocaron que el equipo cediera el liderato.

Coria es una plaza para no confiarse, tal y como expone Francisco Cordero 'Rubio', técnico del Cádiz CF Mirandilla. "Es un equipo que va a poner mucho en el campo porque es un momento en el que deben dar un paso adelante. Seguro que va a ser un partido muy complicado en su campo. Hay promociones incluso para intentar llenar el estadio, y está claro que no va a ser nada fácil".

Saca una lectura favorable de los suyos a pesar de los últimos resultados. "Nuestro equipo cada vez está mejor. A pesar de recibir el empate el domingo, dio un pasito adelante después de no empezar muy bien en la primera parte. La semana de entrenamiento ha sido muy buena", añadiendo que "debemos seguir la línea que llevamos, intentar ser competitivos y un equipo rocoso como hemos sido". "A partir de ahí, intentaremos conseguir los tres puntos, que para nosotros también son muy importantes".