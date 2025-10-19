Al Cádiz CF Mirandilla se le escapa el triunfo en el 91'

Tercer empate consecutivo del Cádiz CF Mirandilla, esta vez ante el Ceuta B (2-2) en las istalaciones de El Rosal. Los amarillos remontaron el tanto inicial de los 'caballas' con dos goles en cuatro minutos de Raúl López e Ismael Álvarez. Con la ventaja en el marcador el equipo cadista llevó el peso del juego y pudo sentenciar. Pero no lo hizo y el Ceuta B aprovechó un balón suelto en el área para empatar en el minuto 91.

El conjunto gaditano empezó dominando territorialmente, gracias a una presión alta bien planteada por su técnico y una salida por bandas que buscaba desbordar a la defensa ceutí. Sin embargo, a los 32 minutos el filial ceutí logró golpear primero: un rápido contragolpe culminó con tanto de Paco Fernández para el Ceuta B, que sorprendió a los locales.

Tras el descanso, el filial del Cádiz CF salió con una velocidad más. A los 53 minutos, el empate llegó por medio de Raúl López que estableció el 1-1. Apenas cuatro minutos después, en el 57’, apareció Ismael Álvarez para dar la vuelta al marcador y poner el 2-1 a favor de los locales en un mano a mano.

Los locales dominaron buena parte de la segunda mitad aunque sin ver portería, hasta que un gol de Danil Ankudinov estableció el 2-2 definitivo, tras aprovechar un balón suelto dentro del área local.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF Mirandilla (2): Fer Pérez, Samu, Raúl (Mbemba, 63’), Niza, Ismael, Insúa (Marlon, 46'), Nico (Luis Simón, 46'), Mario Vela, Guille (Diawara, 81’), Roberto y Pajarón (Noa, 46').

Ceuta B (2): Pery, Curo, Pereke, Armenteros (Danil Ankudinov, 72’), Josema, Arick, Cobo, Guzmán (Okoro, 72’), Michael (Iván, 72’), Paco Fernández (Adri Rueda, 68’) y Armengol.

Goles: 0-1 (32') Paco Fernández. 1-1 (53') Raúl López. 2-1 (57') Ismael Álvarez. 2-2 (91') Danil Ankudinov.

Árbitro: Fernández Martínez (sevillano). Amonestó a los locales Insúa, Ismael, Pajarón, Raúl y Niza; y a los visitantes Josema y Curro.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación, disputado la Ciudad Deportiva El Rosal.