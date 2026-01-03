Cádiz CF Mirandilla, Chiclana y Conil entran en escena en 2026

La competición de fútbol se reanuda en el grupo 10 de Tercera Federación después del parón navideño. Los equipos, tras recargar pilas, vuelven a la actividad competitiva el primer fin de semana del año 2026 con la disputa de la 17ª jornada de Liga, la penúltima de la primera vuelta.

El Cádiz CF Mirandilla, segundo clasificado con 29 puntos, arranca el año el domingo 4 de enero con una complicada visita al Ciudad Lucena, tercero con 27. El encuentro que se dirime en territorio cordobés está programado para las 12:30 horas. El filial cadista reside en las alturas pero quiere más y encara la oportunidad de auparse el liderato si consigue la victoria en Lucena y además el Bollullos (primero con 30 puntos) no se impone en su feudo al Dos Hermanas 1971.

Por otro lado, el Chiclana CF, octavo con 24 puntos, también ejerce de visitante en su regreso a la Liga y también en la provincia de Córdoba, en su caso en el terreno del Pozoblanco el domingo a partir de las 12 del mediodía.

El conjunto entrenado por Alfonso Cortijo explora las opciones de un triunfo que le permitíría distanciarse en la tabla de su adversario, inquilino del undécimo puesto con 20 puntos.

Por otra parte, el Conil CF también arranca 2026 lejos de casa. El conjunto jandeño coge el autobús para desplazarse el domingo 4 y visitar al Atlético Onubense a partir de las 16:30 horas. Es el compromiso que clausura el 17º capítulo liguero.

El cuadro conileño parte desde la 12ª posición con 19 puntos frente a la 13ª con 17 que ocupa su contrincante, del que puede alejarse si es capaz de obtener la que sería su tercera victoria a domicilio de la temporada 2025-26.

En el grupo 2 de Tercera Andaluza, categoría formada sólo por clubes de la provincia de Cádiz, el San Fernando CD 1940 descansa una semana más y retorna al campeonato el domingo 11 de enero para iniciar la segunda vuelta como líder indiscutible después de haber ganado todos los partidos de la primera y tener una renta de siete puntos sobre el segundo clasificado. La primera cita de 2026 depara un duelo isleño entre el San Fernando Atlético y el San Fernando CD 1940.