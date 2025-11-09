La buena marcha del filial del Cádiz CF, a examen en Lepe

Lepe es el destino este domingo para el Cádiz CF Mirandilla, que visita al San Roque, a las 18:45 horas, con idea de seguir en dinámica positiva de juego y resultados.

Francisco Cordero 'Rubio', técnico del filial amarillo, habla de la semana para preparar el encuentro de la décima jornada. "El equipo ha trabajado bastante bien. Después de una victoria como la del domingo, los jugadores han mostrado la misma ilusión y pasión de siempre, intentando ganarse un puesto en el once inicial".

Y aboga por la la prudencia: "Estamos muy contentos en el cuerpo técnico, pero también alerta. Con gente tan joven no queremos que se relajen después de un buen resultado. La idea es seguir en la misma línea competitiva que venimos mostrando desde el inicio".

Respecto al próximo rival, el entrenador gaditano advirtió que "el San Roque es un equipo que, por los partidos que hemos visto, merecería más puntos de los que tiene". "Son rocosos, dinámicos en el centro del campo y cuentan con jugadores importantes arriba. En su campo son muy peligrosos", finalizaba el preparador cadista.