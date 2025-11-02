El filial del Cádiz CF pasa por encima del Castilleja (7-1)

Paseo militar del Cádiz CF Mirandilla sobre el Castilleja (7-1) en las instalaciones de El Rosal, donde el segundo equipo de la entidad pasó por encima de un adversario que no tuvo manera de parar tal vendaval de goles. El triunfo, el segundo consecutivo, es la prueba definitiva para mostrar las credenciales en la pelea por el retorno a Segunda Federación.

Para que no existieran dudas, el filial hizo lo deberes pronto y a los cinco minutos Luis Simón abrió la cuenta. El atacante quería más y en el 24' puso rúbrica a un segundo tanto que dejaba sentenciado el choque por la diferencia en el marcador y, sobre todo, por las sensaciones. Pero no se había acabado el primer periodo porque les correspondía poner a Niza e Ismael Álvarez más tierra de por medio con un 4-0 aplastante.

Tras el paso por vesutarios el Castilleja trataba de asomar la cabeza con su gol, el del honor, pero no contaba la escuadra sevillana con el nuevo arreón de los locales en forma de goles; dos de Niza y uno de Brandon para dejar un 7-1 impropio en esta categoría.

La victoria mantiene al filial del Cádiz CF en la zona alta, siendo ya uno de los pocos equipos invicto de la categoría, y con una espiral de juego y resultados que van de la mano con la mejor versión.