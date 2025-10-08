Brillante actuación del Club de Tiro Deportivo “Bahía de Cádiz” en el Campeonato de España

Granada volvió a convertirse, los días 4 y 5 de octubre, en el epicentro del tiro deportivo nacional con la celebración del Campeonato de España de Armas Deportivas. Hasta allí se desplazó el Club de Tiro Deportivo “Bahía de Cádiz”, que firmó una actuación sobresaliente y dejó el pabellón gaditano en lo más alto.

El conjunto compuesto por Antonio Anguita, César Rojo y José Antonio Crespo logró dos segundos puestos en las exigentes modalidades de fuego central y nueve milímetros, además de dos meritorios cuartos puestos con su segundo equipo. Un resultado notable si se tiene en cuenta la participación de 83 equipos de todo el país en las tres categorías de la competición.

El equipo gaditano en el podio de la categoría Fuego Central.

La brillante actuación colectiva se completó con el desempeño individual de José Antonio Crespo, quien consiguió una destacada sexta posición en pistola estándar, demostrando una vez más el alto nivel y la constancia de los tiradores gaditanos.

Con estos resultados, el club reafirma su lugar entre las potencias nacionales del tiro deportivo y continúa sumando éxitos en una temporada marcada por el esfuerzo, la precisión y la pasión por este deporte.