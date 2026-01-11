Batacazo del filial del Cádiz CF ante el Tomares (0-1)

Mal momento para el Cádiz CF Mirandilla, que este domingo ha confirmado que está en horas bajas después de caer con el Tomares (0-1) en las instalaciones de el Rosal (campo Ramón Blanco). El equipo de Francisco Cordero 'Rubio' ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos (tres puntos de 15) y puede ver peligrar su presencia en la zona de fase de ascenso, que es la exigencia -además de la fase final formativa- después del descenso de la pasada campaña.

Se vio muy pronto que el filial cadista no estaba fino porque le costaba un mundo tener opciones relativamente serias para acercarse a la portería de Pablo Lugo. De hecho el primer ataque comprometido para los sevillanos se hizo esperar hasta los 32 minutos, fue en un chut de Jose González en el que se lució el portero visitante.

Fue la realidad de una primera parte con poca historia en la que el Tomares mantuvo la candado cerrado y dejó para el segundo tiempo la posibilidad de ir a por el encuentro aunque fuera de manera tímida.

Tras el paso por vestuarios llegaron los cambios en busca de otro rumbo en un partido demasiado atascado. Pero también varió su guión el cuadro sevillano, lo que era una advertencia de que, quizás, el punto de inicio no era premio suficiente.

Las cosas se pusieron peor para el Cádiz CF Mirandilla cuando en el 80' Arana vio su segunda tarjeta amarilla y dejaba a su equipo en inferioridad. Los visitantes olieron la sangre y se lanzaron a por el triunfo, que rozaron en el 82' en una acción que el filial salvó sobre la línea, y que se llevaron en el 89' con el gol de Raúl Vega tras un centro de Curro.

Segunda derrota consecutiva del filial, que pierde peso en el grupo X mostrando unas debilidades que hasta hace cinco o seis partidos eran menos palpables y que ahora son una triste realidad. En esta ocasión le ha vencido uno de los equipos que llevaba prácticamente toda la Liga en zona de descenso.