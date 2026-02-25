Una baja en el proyecto del Virgili Cádiz

El CD Virgili Cádiz ha comunicado que Raúl Álvarez ha causado baja en la plantilla del equipo de Segunda División B de fútbol sala. Raúl Manuel Álvarez Gómez, nacido en Cádiz el 22 de septiembre de 2006, se incorporó al conjunto amarillo tras completar la pretemporada y formalizar su licencia federativa después de convencer al cuerpo técnico.

El jugador, que ocupa la posición de pívot, inició su formación en el CD Olímpico Cádiz y posteriormente en el CD Xerez Futsal, donde finalizó su etapa juvenil antes de dar el salto al primer equipo del Virgili en su primer año como jugador senior, sumando un total de 8 partidos y anotando un gol con el equipo de la capital gaditana.

Desde el CD Virgili Cádiz se le desea "la mayor de las suertes en sus próximos retos, tanto dentro como fuera de la pista". El club agradece su "trabajo, compromiso y actitud" durante el tiempo que ha formado parte de la plantilla y confía en que su esfuerzo y constancia le permitan seguir creciendo deportiva y profesionalmente.