Ascenso del San Fernando: una jornada histórica

Lo vivido en La Isla no tiene nombre. Y no lo tiene porque es increíble como la ciudad se ha volcado con el fútbol. Es increíble porque el CD San Fernando 1940 ha renacido de sus propias cenizas como el ave Fénix, para mostrar que está vivo y, posiblemente, más vivo que nunca. Y es increíble porque se ha desatado en la ciudad la 'monchimania'. El ex cancerbero y ex director deportivo le ha devuelto la vida a una afición que parecía determinada a la mortalidad y lo ha hecho creando una ilusión que habrá que esperar que se convierta en inmortal.

Y es que lo que se vivió en la ciudad tras la consecución del ascenso será memorable durante algunos años. No en vano significó el primer ascenso de un club 'bebe', que comienza a caminar paso a paso, a crecer y al que todavía le queda la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud y la puesta de largo.

Lo pasado solamente es un primer paso, un primer escalón, una primera meta volante y, eso está claro por todos, no es por el hecho de abandonar una categoría mínima en la que nunca se debió estar, es por el hecho de como ha sido la respuesta de todo el entorno a un San Fernando que, en estas directrices, no tardará mucho en ser grande.

Por eso el primer empujón fue al terminar el partido con la invasión de campo, con la alegría del momento, por el éxito conquistado, por el trabajo bien hecho y por la liberación que el primer paso era firme.

Bugatto: "No hemos dejado de creer en lo que estábamos haciendo"

Jaime Bugatto ha sido, sin duda, alguna el artífice del logro deportivo. El máximo mandatario del equipo no escatimaba elogios "a un grupo que ha sido una locura" y que bien ha sabido "entender el mensaje" no dejando ni un momento "de creer en lo que estábamos haciendo", por lo que "esto es la recompensa a mucho trabajo" y sin duda, a muchas horas de esfuerzo.

El entrenador se acordaba de todos, pero en especial "de mi padre, azulino hasta la médula", que seguramente "estaría saltando como un loco de alegría y llorando de emoción", aunque no le cabe la menor duda que "donde esté, estará disfrutando con nosotros". Pero también de los suyos, "los que han tenido que callar y aguantar los momentos complicados a mi lado, mi familia, los míos" y por último "tanto a Monchi, por darme la oportunidad de entrenar al equipo de mi tierra, y a mi cuerpo técnico a los que, ni ellos mismos saben, todo lo que tengo que agradecer, me faltan palabras".

Eso fue en el terreno de juego, pero es que el equipo en masa, se desplazó hasta el Ayuntamiento donde esperaba la recepción de la alcaldesa, Patricia Cavada. Fue el segundo momento de una tarde noche histórica. Los jugadores llegaron en autobús a una Plaza del Ray donde les esperaban cientos de aficionados y subieron las escaleras de la Casa Consistorial envueltos en un manto de alegría y cánticos indescriptible.

Monchi entrega una camiseta personalizada a la alcaldesa. / CDSF 1940

Fue el turno de que Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, expresase a los suyos sus sentimientos. Prácticamente en privado, en la Sala Capitular, un hombre llenó de emociones a cuantos pudimos vivir ese momento.

Monchi había tenido un día de apretón de dientes. Aunque en su interior sabía que el objetivo estaba en el zurrón, su espíritu competitivo no le dejaba mostrar sus inquietudes y si disfrutaba de algo, lo hacía para adentro. El día, esperando la hora, se le había hecho largo y los nervios jugaban su pasada en las horas previas y, sobre todo, en el transcurso de un partido que, por motivos razonables tuvo momentos de inquietud.

Monchi: "El hecho de ascender con el San Fernando no hay cosa que lo iguale"

Pero al terminar el partido se quitó la chaqueta, celebró con los suyos el ascenso en el vestuario y era el momento de expresar lo que sentía, lo que tenía dentro. Fue entonces cuando se acordó de un crío que, mientras sus amigos eran del Real Madrid, o del Barcelona, era solamente del equipo de su tierra, de Blanquito, de Lebrón, de Puertas, Silva o Juan Antonio Sánchez Franzón y que se subía a una 'pajareta' para poder ver a su equipo. "Como presidente, celebro un ascenso de mi equipo y eso me llena de orgullo" para rematar comentando que "en mi carrera he tenido oportunidad de levantar muchos títulos importantes", pero como el hecho de ascender con su San Fernando "no hay cosa que lo iguale, creedme", le comentaba a sus jugadores.

Elogios para Patricia Cavada, "que me metió en este lío y se lo agradeceré de por vida" con la que ha podido contar para todo. "Ha sido un camino duro pero la satisfacción de este momento para que esta entelequia azulina se haga realidad, ha merecido la pena", afirmaba.

Se acordó de todos, casi todos presentes, y dejó a las claras que "esto es un pasito, el primero", aunque se considera "tremendamente cabezón y seguiremos trabajando", con el fin de "si seguimos contando con la afición y el apoyo institucional el San Fernando esté en el lugar que le corresponde”, que no es otro que “el fútbol profesional".

Cavada: "Seguiremos apoyando cien por cien al San Fernando en sus proyectos"

Era el turno de la alcaldesa, que había sido agasajada con una camiseta del ascenso con su nombre, la cual se pondría posteriormente. La edil de San Fernando reconoció a la persona de Monchi, "al que tendremos que agradecer de por vida lo que ha hecho por este club y por la ciudad".

Cavada comenzaba su alocución respondiendo a los presentes por "el tremendo regalo y la alegría que nos habéis dado con el ascenso tanto a la ciudad, como a la alcaldesa", dejando a las claras que "tenemos a un presidente al que le llueven ofertas, que puede ir donde quiera porque lo avala su curriculum, pero está con nosotros, dándonos alegrías".

Foto para la historia de la recepción por parte del Ayuntamiento. / CDSF 1940

La alcaldesa miró atrás y afirmó que "en el mes de julio, un grupo inversor quiso que toda esta ilusión despareciese, pero salió la figura de Monchi y solamente tenemos palabras de agradecimiento por lo que ha hecho y por lo que hará".

La edil afirmó que "seguiremos apoyando al cien por cien al San Fernando en sus proyectos más inmediatos", indicando que "se avecina un nuevo campo de fútbol, trabajaremos por la ciudad deportiva, e iremos de la mano para seguir cosechando éxitos para el disfrute de la ciudad de San Fernando".

La comitiva se marchó al Parque Almirante Laulhé. Allá esperaban los aficionados, con los que había que celebrar el ascenso. En el reciento hablaron los tres miembros más importantes del San Fernando y hubo abrazos, y cánticos, y alegría hasta bien entrada la madrugada. Y es que el momento histórico, el primer ascenso, la primera piedra de un proyecto puesta, merecía con creces, la celebración.