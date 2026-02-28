Gloria para el CD San Fernando, que obtiene su primer ascenso

Un once para la historia, el del primer ascenso de este club.

El CD San Fernando 1940 ya es equipo de Segunda Andaluza, tras vencer 4-0 al filial del Conil CF. El conjunto isleño alcanza el primer ascenso de su corta historia pero lo hace de forma holgada y exhibiendo los sentimientos de un proyecto que se lleva su primera gran alegría con el respaldo de su masa social. A pesar de tratarse de la última categoría, el salto tiene mayor importancia de lo que parece por todo lo que significa esta entidad. Todo ello con más de cuatro mil almas en el coliseo azulino.

El Conil B no se presentó en el Iberoamericano de Bahía Sur a verlas venir, ya que también está inmerso en la posibilidad de lograr el ascenso. Lo puso difícil y en el descanso se podía comprobar la complejidad de este adversario. En esos primeros 45 minutos fue el equipo que más dificultad ha entrañado este curso.

El gol tan tempranero de Alberto Chust fue clave para marcar esa primera ventaja. Los de Jaime Bugatto tuvieron más oportunidades para ampliar la cuenta, pero también se tuvieron que poner en manos de Rafa Carrillo porque López cabeceó en el segundo palo con todo a favor y fue casi milagroso que no llegara el empate.

Lo peor del primer periodo fue un encontronazo de Pedro Carrión que provocó que el delantero dejara el encuentro y fuera trasladado a un centro sanitario.

Tras el paso por vestuarios el CD San Fernando se desprendió algo más de los nervios y empezó a mover el encuentro de la manera que más le interesaba. Ese escenario hacía pensar en la llegada de más goles.

Los de Bugatto pusieron en acción sus armas en busca de ese segundo gol que sentenciara el duelo. Lo tuvo muy cerca Dani Herrera, tanto que el esférico acabó en el fondo de la red pero la acción fue anulada por fuera de juego. Ya en el tramo final sí fueron válidos los de David Montero, Carlos Muñoz y Dani Herrera para cerrar una enésima goleada que ahora conduce al ascenso.

FICHA TÉCNICA

CD San Fernando 1940 (4): Rafa Carrillo, Juanje Torrejón, Kiko Ramos, Trabazo, Alberto Chust, Nano Cavilla, Miguelito, David Montero, Legupin, Dieguito y Pedro Carrión. También jugaron: Wato, Dani Herrera, Del Castillo, Olmedo, Mario, Jesús Alfred y Carlos Muñoz.

Conil B (0): Samuel, Chicla, Pareja, Ignacio, Mirri, Johny, Jordi, López, Abraham, Jiménez y Manuel. También jugaron: Pepe, Fernando, Gonzalo, Marco, Raúl, Adolfo y Pablo.

Goles: 1-0 (2’) Alberto Chust. 2-0 (79') David Montero. 3-0 (81') Carlos Muñoz. 4-0 (89') Dani Herrera.

Árbitro: Bernárdez Pérez (gaditano).

Incidencias: Estadio Iberoamericano de Bahía Sur. 4.136 espectadores.