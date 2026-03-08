El ascenso no frena la ambición del San Fernando (7-1)

El San Fernando celebró, de nuevo, su ascenso de categoría en el partido que disputó ante el Trebujena Balompié, al que le inflingió una severa goleada por siete goles a uno. El equipo de La Isla no dio opción alguna a su rival y a los pocos minutos de comenzar el choque, concretamente en el minuto 12, ya dominaba en el marcador por tres goles a cero, con goles obra de Dani Herrera (7’) el primero, Mario López (8’) el segundo y Olmedo (12’) el tercero.

Los de Jaime Bugatto, que encontraron en disfrutar del partido como celebración a lo cosechado, no bajaron la guardia durante el choque y a pesar de que el Trebujena Balompié acortó distancias en el 38' con un gol de Konlibay, Dani Herrera marcó su segundo tanto y el cuarto de los isleños antes de que ambos equipos marcharan al descanso.

En la segunda mitad, Dani Herrera consiguió su hat-trick (48’), mientras que Carlos Muñoz anotaba el sexto tanto del encuentro en el 68’ y Pedro Carrión, que por jornada que pasa se acerca más a los cien goles como azulino en las diferentes etapas y clubes, cerró una nueva goleada de un equipo que lleva 20 partidos consecutivos sumando victorias y cuya aspiración es terminar la Liga regular con 24 victorias.