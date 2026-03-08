El ascenso no frena la ambición del San Fernando (7-1)
Fútbol | Tercera Andaluza
El equipo de Jaime Bugatto deja a un lado las celebraciones y se muestra muy superior al Trebujena Balompié
El San Fernando celebró, de nuevo, su ascenso de categoría en el partido que disputó ante el Trebujena Balompié, al que le inflingió una severa goleada por siete goles a uno. El equipo de La Isla no dio opción alguna a su rival y a los pocos minutos de comenzar el choque, concretamente en el minuto 12, ya dominaba en el marcador por tres goles a cero, con goles obra de Dani Herrera (7’) el primero, Mario López (8’) el segundo y Olmedo (12’) el tercero.
Los de Jaime Bugatto, que encontraron en disfrutar del partido como celebración a lo cosechado, no bajaron la guardia durante el choque y a pesar de que el Trebujena Balompié acortó distancias en el 38' con un gol de Konlibay, Dani Herrera marcó su segundo tanto y el cuarto de los isleños antes de que ambos equipos marcharan al descanso.
En la segunda mitad, Dani Herrera consiguió su hat-trick (48’), mientras que Carlos Muñoz anotaba el sexto tanto del encuentro en el 68’ y Pedro Carrión, que por jornada que pasa se acerca más a los cien goles como azulino en las diferentes etapas y clubes, cerró una nueva goleada de un equipo que lleva 20 partidos consecutivos sumando victorias y cuya aspiración es terminar la Liga regular con 24 victorias.
