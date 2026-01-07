Andalucía, referente sobre el agua en 2026

Andalucía afronta en 2026 una de las temporadas de vela más potentes y exigentes de la última década, con un calendario que consolida a la comunidad como uno de los grandes motores deportivos y organizativos de la náutica española. La Federación Andaluza de Vela (FAV) y los clubes náuticos andaluces desplegarán un ambicioso programa que refuerza el liderazgo andaluz en la organización de competiciones y en la atracción de eventos de máximo nivel.

La temporada de vela ligera reunirá 7 campeonatos internacionales, 16 campeonatos y copas de España, 16 Copas de Andalucía y 15 Campeonatos de Andalucía, además de 18 regatas autonómicas de Crucero en sus versiones Absoluto, Circuito, Altura y A Dos, entre las que destacan cuatro pruebas con rango de Copa de España y un Campeonato de Europa de ORC. A este calendario de pruebas con títulos autonómicos, nacionales e internacionales en juego, se suman más de 300 regatas organizadas por los clubes andaluces, un volumen que confirma la enorme capacidad logística, técnica y humana del territorio para activar y sostener una intensa vida náutica durante todo el año.

Entre las grandes citas del calendario que tendrán su sede en Andalucía brillan eventos de prestigio internacional como la Semana Olímpica Andaluza; los iQFOiL Games, el Trofeo Hispanidad o los campeonatos nacionales de las clases iQFOiL, ILCA, Techno 293, Raceboard, Wingfoil, Snipe, Kiteboarding, Big Air y el nuevo Trofeo Universitario, que marcará un antes y un después en la implicación del deporte universitario con la Vela.

La temporada enlaza con fuerza desde el final del año anterior, ya que 2025 cerró con una de las grandes citas del calendario andaluz, la 22ª Regata de Año Nuevo organizada por el CETDV y la FAV, abierta a más de una decena de clases y convertida ya en un clásico de referencia internacional. Apenas unos días después, 2026 arrancó con el potente Trofeo Excellence Cup de Optimist organizado por el CN Puerto Sherry.

Este impulso deportivo tiene un pilar fundamental en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETD), sede de la FAV en El Puerto de Santa María, que se ha consolidado como uno de los centros de entrenamiento más activos de Europa. Durante todo el año recibe a equipos internacionales de alto nivel, organiza concentraciones de selecciones andaluzas, desarrolla el programa CEEDA para jóvenes talentos y atrae regatas nacionales e internacionales que permiten a los deportistas andaluces competir en casa contra los mejores especialistas del mundo.

El impacto de esta actividad va mucho más allá del ámbito deportivo. La celebración de grandes regatas en El Puerto de Santa María, Cádiz, Málaga, Huelva, Granada, Sevilla o Almería supone un notable impulso económico y turístico, genera empleo, activa a proveedores locales y contribuye a la desestacionalización del turismo, atrayendo visitantes y equipos durante meses tradicionalmente de menor actividad. La vela se consolida así como un motor estratégico para la economía andaluza, proyectando además la imagen de Andalucía como destino deportivo internacional de primer nivel.

Con este calendario, la Federación Andaluza de Vela reafirma su compromiso con el crecimiento del deporte, el impulso del talento joven, la excelencia organizativa y la promoción de Andalucía en el exterior.