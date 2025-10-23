Ajedrez: talleres del Club Alfil Invidente

El CD Ajedrez Alfil Invidente ha puesto en marcha unos talleres de ajedrez en dos niveles, iniciación e intermedio y dos formatos, para particulares o en grupo. Los talleres, que están destinados a personas de todas las edades y especialmente a aquellas que tengan alguna discapacidad, ofrecen demostraciones de ajedrez adaptado, partidas simultáneas y torneos.

Las clases y demostraciones se impartirán en el local de la Asociación de Vecinos El Fuerte de San Lorenzo, ubicado en el barrio de Puntales, en la ciudad de Cádiz. Para más información, se puede contactar con el presidente del club, Antonio Quintero a través del número de teléfono 678 195 145 o el correo electrónico alfilinvidente@gmail.com.