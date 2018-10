Una galaxia mundial compite en Valderrama

Padraig Harrington, ganador de tres Grandes y reciente vicecapitán en la Ryder Cup, fue anunciado como la última incorporación de fuste al plantel del Andalucía Valderrama Masters-Fundación Sergio García, torneo de golf valedero para la Carrera a Dubái que se celebra desde el jueves hasta el domingo en el reputado campo que le da nombre, ubicado en Sotogrande, dentro del municipio de San Roque. Junto al irlandés, en la nómina de participantes extranjeros aparecen golfistas del prestigio de Lee Westwood, Robert Karlsson, Stephen Gallacher, Edoardo Molinari o Peter Hanson.

Harrington, cuya presencia se ha confirmado a última hora, busca un puesto en los torneos finales de la Serie Rolex, que servirán para culminar la Carrera a Dubái 2018. El jugador irlandés llega al prestigioso recorrido sanroqueño después de haber firmado tres puestos entre los diez mejores en sus cinco últimos torneos e intentará mantener su buena racha en un campo donde ya ha destacado.

Y es que la sede de la Ryder Cup 1997 ha sido generosa con el dublinés, quien finalizó segundo en el Volvo Masters de 1999 y acabó entre los cinco primeros en el WGC-American Express Championship de 2000. El año pasado, Harrington finalizó en el top 30. Además, Padraig Harrington busca conseguir el póquer de victorias en nuestro país, pues anteriormente ya se impuso en el Open de España de 1996, el Turespaña Masters Madrid de 2000 y el Volvo Masters Andalucía de 2001 en Montecastillo.

Harrington no escatima elogios para el escenario de la competición: “Valderrama es uno de los mejores campos de Europa, una gran sede y un magnífico recorrido”, recalca. “Estoy a punto de meterme en los puestos que dan acceso al Turkish Airlines Open, con lo que he de sumar unos cuantos puntos más para jugar en Turquía”, continúa. “Es una gran oportunidad en un campo con el que estoy familiarizado, y también una buena ocasión para que me dé un poco el sol, así que estoy deseando que empiece”, bromea.

Además de coincidir con Thomas Bjorn, capitán europeo en Le Golf National, Harrington se reunirá en Valderrama con otros dos vicecapitanes de la pasada Ryder Cup: Lee Westwood, ganador de 23 torneos del European Tour, y Robert Karlsson, número uno europeo en 2008.

El Andalucía Valderrama Masters también acogerá a tres miembros de equipos victoriosos de la Ryder Cup(Stephen Gallacher, Edoardo Molinari y Peter Hanson) y a dos golfistas que ya han triunfado en Valderrama: Andrew Johnston (Open de España 2016), y Soren Kjeldsen (Volvo Masters 2008 y Open de Andalucía 2009).