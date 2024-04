El San Fernando vuelve a perdonar, falla en defensa y cede un empate ante el Intercity (1-1)

El que falla y perdona, lo paga. Esa es una ley no escrita en el mundo del fútbol. El San Fernando hizo lo más complicado, adelantarse en el marcador, dispuso de innumerables ocasiones para marcar el segundo, pero un error en defensa lo castigó con la consecución de un empate con no el vale para mucho al cuadro de La Isla. Otra vez, y es la enésima, el fútbol vuelve a ser duro y cruel con un equipo que, en condiciones normales, debería de haberse llevado los tres puntos. Una cosa está clara, el trabajo, el esfuerzo y el dominio no le está dando al conjunto de San Fernando para salir de donde está y solamente queda creer y seguir trabajando.

El Intercity no fue superior al equipo de La Isla, que aún así, presumiblemente por el fuerte viento de levante que azotó el encuentro en su desarrollo, no ofreció su mejor nivel. Eso sí, los de Alfreso Santaelena lo pusieron todo sobre la cancha, lo intentaron de mil maneras y contó con ocasiones, sobre todo una de Marcelo en la primera mitad, para llevarse el gato al agua, pero cuando no se puede, no se puede… y además es imposible.

Santaelena terminó de deshojar la margarita del lateral derecho con la presencia en dicho lugar de David Ramos que, a su vez, cedió su posición en el campo a Unai Naveira que volvió al titular. Por lo demás, los nueve iniciales que merecieron la victoria en Alcoy.

Los isleños, inmersos en su momento de juego, comenzaron el choque instalados en campo contrario, buscando una intimidación a un rival que, dicho sea de paso se mostró como un equipo trabajado, con oficio y con las suficientes cualidades para estar donde esta, fuera de peligro. De esta forma, fueron los La Isla los que tomaron el mando en una primera parte que tuvo muchos partidos dentro del partido.

Pronto encontrarían los de azul y blanco la recompensa al esfuerzo. Fue Cristian Herrera, que se ha convertido en el goleador desde la ausencia de Aquino y fue de los mejores del choque, el que perforó la portería alicantina, de un Intercity que apenas había hecho acto de presencia en el duelo.

A raíz del tanto, bien es cierto que cambiaron las tornas, que los foráneos reaccionaron y que en el 13’ un centro de Cristo Romero fue rematado fuera de cabeza por un Nsué que fue la pesadilla constante para los zagueros.

No tardaría en llegar el error, en llegar la jugada desafortunada, el fallo de casi todas las jornadas. No estuvo fina la defensa azulina que pensó que el balón interior a Guillem se marchaba fuera. No estuvo fino el cancerbero isleño que en un balón sin aparente peligro no se entendió en su salida con José Carlos y dejó el cuero a merced de un Nsué, que si estuvo fino para anotar el tanto que a la postre sería definitivo.

El equipo de Santaelena quedó tocado con el tanto de la igualada y eso se notó en el campo porque en esos momentos fue el cuadro alicantino el que cambió el encuentro a su favor. En el 27’ Carlos Blanco arrebató el esférico de los pies a Nsué cuando éste se disponía a rematar la faena, en el 28’ Guillem cruzó un disparo en demasía y el equipo azulino era un flan.

La clave, sin duda alguna, del choque estuvo en el minuto 39’ cuando Marcelo en un control de cabeza se plantaba en solitario para tener todas consigo para batir a Gaizka. Pero el delantero falló, o el cancerbero acertó. Los fallos seguían penalizando a los de La Isla.

Con ello se cerró el primer acto, se abrió el segundo y en éste sonó el zafarrancho de combate para los de casa que buscaron, en los inicios el tanto que lo pusiese por delante, nuevamente, en el marcador.

Pero las ocasiones llegaban y se erraba una y otra vez. La tuvo José Carlos a la salida de un córner en el 52’ pero lo desbarató Gaizka, la tuvo Carlos Blanco en el 62’ pero su remate lo sacó Rafa Gálvez desde debajo de los palos y la tuvo en el 84’ aquel que en Alcoyano la metió por la escuadra y estrelló el cuero en el travesaño, Víctor Ruiz. En una falta en la corona del área en esta ocasión su disparo se fue besando la base del poste. Se seguía sin encontrar la fortuna necesaria para ganar.

Y en esto, el Intercity renunciaba al choque, dejaba actuar al cuadro de La Isla y buscaba contragolpes en la persona de Nsué que siempre eran peligrosos. Los minutos fueron cayendo con la rapidez que fraguaba un empate injusto, pero cuando no se puede ganar…lo mejor es empatar.

Ficha técnica

San Fernando CD (1): Fuoli, David Ramos, Carlos Blanco, José Carlos, Víctor Ruiz, Unai Naveira (Ángel Sánchez, 71’), Masogo, Dani Molina, Biabiany (Pau Martínez, 46’), Cristian Herrera (Yeray, 79’) y Marcelo (Aquino, 87’).

CF Intercity (1): Gaizka, Guillem, Álvaro Pérez, Rafa Gálvez, Cristo Romero, Xemi Fernández (Leo Vázquez, 81’), Cebeiro (Danny Blum, 37’), Bellotti (Soldevilla, 60’), Moha Traoré (Vadik 60’), Pol Roigé (Angong, 81’) y Nsué.

Árbitro: Alemán Pérez (canario). Mostró cartulina amarilla por parte del equipo azulino a; Alfredo Santaelena (42’) y por parte del conjunto alicantino la vieron; Pol Roigé (34’), Bellotti (46’) y Danny Blum (78’)

Goles: 1-0 (6’) Cristian Herrera. 1-1 (21’) Nsué.

Incidencias: 2.875 espectadores en el Iberoamericano de Bahía, según fuentes del club, que presentó un terreno de juego en buenas condiciones y donde se disputó el partido con rachas de viento de levante.