El San Fernando equivoca el día y pierde 3-0

En el fútbol, el dar facilidades, beneficia al contrario. El San Fernando, que se había mostrado contundente durante tres jornadas dejando su portería a cero, cayó goleado en su visita al Real Murcia (3-0), principalmente, víctima de sus propios errores. El equipo isleño mostró una cara floja en la primera mitad, donde se marchó con el resultado en contra de dos a cero, y mejoró de manera significativa en la segunda mitad que, cuando más estaba volcado en marcar el tanto que le metiese en el partido, recibió el tercer gol.

De inicio la alineación de Alfredo Santaelena sorprendió a propios y extraños. Molestias, dejaron fuera del once a quizás, uno de los hombres más importantes del equipo azulino, Dani Aquino que, por primera vez esta temporada, ocupaba plaza en el banquillo. La duda sobre el lateral derecho quedó solventada con la entrada del reciente fichaje, el jugador procedente del Algeciras, Ángel López, mientras que, después de muchas jornadas, Fullana dejaba en el banco a David Ramos, para ocupar plaza en el centro del campo del equipo azulino. Por lo demás, con el obligado cambio de Farrando por el sancionado Carlos Blanco, los mismos que habitualmente comparecen con el técnico madrileño, destacando la continuidad que está teniendo el canterano Yerai.

Con esto, como era de esperar, los murcianos saltaron al terreno de juego con la clara intención de desestabilizar la balanza lo antes posible y lo hizo en su primer acercamiento a las inmediaciones de Fuoli en una jugada desafortunada ya que el centro desde la izquierda cayó en los pies de Isi Gómez que disparó con intención, el cuero chocó en la pierna de Víctor Ruiz y desconcertó a Fuoli que nada pudo hacer para evitar que el primer tanto subiese al marcador.

Doce minutos tardó el equipo azulino en rondar las inmediaciones de Manu García. Y lo hizo en una jugada de peligro, donde un centro desde la derecha del debutante Ángel López fue rematado dentro del área por su tocayo, Ángel Sánchez, cuya titularidad estaba siendo muy solicitada por la hinchada azulina, pero el balón se estrelló en el lateral de la red.

Fue el momento en el que pareció que en el partido no pasaba nada. El Real Murcia resguardaba la ventaja obtenida y el San Fernando no encontraba la manera de hincar el diente al equipo de Pablo Alfaro que se enfrentaba por primera vez a su ex equipo.

Todo transcurría casi sin problemas hasta que en el minuto 33 llegó el despiste defensivo. José Carlos cedió el cuero a Fuoli que tardó demasiado en quitarse el balón de en medio y cuando lo hizo, el esférico rebotó en Carrillo que aprovechó su presión para poner el dos a cero en el marcador.

Los isleños notaron, de manera significativa, el segundo tanto del cuadro murciano y no tuvo reacción en los minutos que daban continuidad al partido. Eso sí los isleños tuvieron la oportunidad en el 41 a la salida de un córner rematado por Unai, de meterse en el partido, pero el remate salió desviado. En los últimos minutos de la primera parte, pareció que los isleños despertaban de tan amargo sueño, pero no quedó reflejado en un marcador que tenía un claro dos a cero a favor de los locales. Con ello se cerró el primer acto del encuentro.

Alfredo Santaelena quiso variar el rumbo de su equipo e introdujo en el descanso dos cambios, entrando Aquino y Pau Martínez. No tardaron en llegar las ocasiones de cara al cuadro azulino y un balón controlado por Víctor Ruiz en el segundo palo, terminó con un duro disparo del lateral izquierdo que repelió con apuros Manu García.

Los isleños intentaron meterle ritmo al partido, pero el Real Murcia, sabedor de que la ventaja le era suficiente, esperaba con paciencia y salía a la contra con numerosos efectivos, causándole siempre indecisiones a los de La Isla. Biabinay la tuvo en un balón interior en el 53’ pero de nuevo se encontró con Manu García y Pau Martínez lo intentó a la salida del córner a continuación. Eran los mejores minutos de los isleños que tuvieron su cuarta oportunidad en un centro de Biabiany que Aquino mandó a las nubes en el 55’.

El partido pudo tomar un rumbo totalmente contrario en el minuto 68, momento en el que el colegiado se tragó un penalti al debutante Cristian Herrera que, minutos antes había saltado al terreno de juego vistiendo la elástica azulina por primera vez. Las imágenes dejaron a las claras que la falta fue dentro del área, pero la apreciación del trencilla no fue la misma.

Los isleños intentaron, por todos los medios, meterse en el partido, pero no era el día. Aquino tuvo la más clara en el 71’, pero su disparo en el área chica fue adivinado por Manu García y con el empuje isleño se llegó a los instantes finales del choque.

Segundos antes del tercer tanto murciano, Ángel López recortó dentro del área en dos ocasiones y su disparo abajo fue repelido por el cancerbero murciano y, en la jugada siguiente, Álex Rubio sentenció un choque donde los isleños volvieron por la senda de la derrota, tras tres jornadas, y víctimas de sus propios errores.

Ficha técnica

Real Murcia (3): Manu García, José Ruiz, González, Marcos Mauro, Marc Baro, Tomás Pina (Svidersky, 56’), Isi Gómez, Loren Burón, Carrillo (Amin, 74’), Dani Vega (Víctor, 74’) y Pedro León (Álex Rubio, 67’).

San Fernando CD (0): Diego Fuoli, Ángel López, Farrando, José Carlos, Víctor Ruiz, Unai Naveira, Fullana (David Ramos, 76’), Yerai Dávila (Pau Martínez, 46’), Biabiany (Cristian Herrera, 67’), Nahuel (Aquino, 46’) y Ángel Sánchez (Marcelo, 57’).

Goles: 1-0 (8’) Centro desde la izquierda de Marc Baró que controla Isi Gómez dentro del área, recorta y dispara, el balón da en Víctor Ruiz y se cuela ante el desconcierto de Fuoli. 2-0 (33’) Fuoli tarda en sacar el balón y su despeje pega en Carrillo y el cuero se introduce dentro de las mallas. 3-0 (89’) Víctor hace una jugada personal y dispara abajo, el rechace de Fouli lo engancha Álex Rubio que marca a puerta vacía.

Árbitro: López Jiménez (madrileño). Mostró cartulinas amarillas a Biabiany (10’), Víctor Ruiz (21’), Unai (82’) y José Ruiz (87’). Expulsó con roja directa a Pau Martínez (85’).

Incidencias: Buena presencia de público en el Enrique Roca, que presentó un terreno de juego en buenas condiciones.