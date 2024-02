Movimientos en el San Fernando el último día

El cierre de mercado no deja muchas novedades en el seno del San Fernando CD que no ha firmado prácticamente a nadie excepto al lateral derecho sub'23 Ángel López, jugador que viene cedido del Algeciras con el que ha disputado, esta temporada poco más de una hora de juego y no ha tenido muchas oportunidades en el cuadro albirrojo, y Álex Masogo, que pertenece al Leganés pero llega del Melilla.

En el capítulo de bajas, mencionar que la secretaría técnica del equipo isleño ha prescindido de dos futbolistas en la última jornada para poder incorporar a jugadores; son dos sub'23, ambos con muy pocos minutos de juego desde la llegada de Alfredo Santaelena al banquillo azulino.

Se trata del lateral derecho Xavi Estacio y del extremo Carlos León. Ambos jugadores no han tenido la oportunidad que se les esperaba cuando se incorporaron a principios de campaña. Xavi Estacio, que firmó por el equipo azulino tras ascender con el Eldense, comenzó jugando de titular, pero desde la llegada de Lillo Castellano solamente ha tenido una intervención, el pasado domingo, cuando éste se lesionó en el minuto 13.

Por su parte, Carlos León, tuvo mucho más protagonismo en el inicio de la temporada, aunque en contadas ocasiones, como titular. Lo cierto es que desde la llegada del técnico madrileño su presencia ha pasado prácticamente inadvertida. El jugador, cedido por el Betis, volverá a la disciplina verdiblanca.

En la incorporación, la de Ángel López está tildada como apuesta de futuro. El jugador de 20 años se ha formado en las categorías inferiores del Zaragoza donde llegó a debutar, siendo juvenil, en el primer equipo maño. Su fichaje por el Algeciras se produjo después de disputar, el pasado año hasta 30 partidos con el Calahorra en Primera RFEF, aunque ha tenido pocos minutos en el equipo algecireño donde ha disputado 10 partidos, pero solamente 63 minutos. Ángel López vendrá a cubrir la baja de Xavi Estacio.

Por su parte, Alejandro Martín Masogo (Madrid, 26 de enero de 2001) es nuevo jugador del San Fernando CD. El centrocampista, todavía en edad sub'23, llega a La Isla tras desvincularse del CD Leganés. Esta primera parte de la competición la ha disputado en la UD Melilla, del grupo 2 de Primera Federación.

Álex Masogo es un polivalente centrocampista de buena planta y criterio con el balón en los pies. Esta temporada ha disputado diez encuentros con la UD Melilla, mientras que, la temporada pasada, disfrutó de 18 encuentros en el Pontevedra CF.

El nuevo jugador azulino debutó en Primera Federación a las órdenes de Alfredo Santaelena en el DUX Inter de Madrid. Con apenas 21 años disputó diez partidos en la nueva categoría, algo que llamó la atención de los ojeadores del CD Leganés, que le contrató en el verano de 2022. Antes, Masogo había pasado por las categorías inferiores del Atlético de Madrid y del Getafe CF.

Con esto, el equipo azulino sigue preparando el importante partido que disputará el sábado ante el Murcia en la Nueva Condomina y donde los de La Isla esperar darle continuidad a la racha de tres partidos consecutivos puntuando y dejando su portería a cero.